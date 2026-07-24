Для багатьох із них холод означає втрату смаку та аромату, а деякі навіть можуть псуватися швидше. На це звернула увагу Агнешка Почтарська, авторка блогу @czytamyetykiety. Вона пояснила, які овочі та фрукти краще не тримати в холодильнику, пише Gazeta.pl.

Які овочі та фрукти не варто зберігати в холодильнику?

До цього списку входять як екзотичні фрукти, так і продукти, які багато хто купує майже щотижня:

ананас;

авокадо;

банани;

персики;

ківі;

манго;

папая;

апельсини;

цибуля;

часник;

гарбуз;

помідори;

картопля.

Крім того, до списку потрапили яблука та груші.

Однак це не означає, що холодильник робить їх небезпечними чи непридатними до споживання.

"Зберігання цих продуктів у холодильнику не є шкідливим. Просто більшість із них за низької температури втрачає свій смак і аромат", – пояснює експертка. Наприклад, банани швидше темніють, помідори стають борошнистими, а авокадо й манго втрачають характерний аромат.

Більшість фруктів втрачають свій аромат у холодильнику / Фото Pinterest

Чому не варто складати всі овочі та фрукти разом?

Є ще одна причина, через яку деякі плоди не варто зберігати разом. Під час дозрівання багато фруктів виділяють газ етилен. Він прискорює дозрівання інших овочів і фруктів, які лежать поруч, через що вони швидше псуються. Саме тому не варто складати все в один ящик холодильника.

Наприклад, персики, груші чи банани можуть прискорити в'янення салату та скоротити термін зберігання інших продуктів.

Водночас існує виняток. Якщо фрукт уже повністю дозрів, холодильник може ненадовго уповільнити подальше дозрівання. Наприклад, якщо ви любите холодні яблука, їх можна покласти в холодильник уже після того, як вони дозріли. Якщо з'їсти їх протягом кількох днів, вони краще збережуть смак і аромат.

Як правильно зберігати овочі та фрукти?

Не залишайте овочі та фрукти у поліетиленових пакетах. Вони затримують вологу, що сприяє появі цвілі. Краще використовувати паперові пакети, картонні коробки або кошики, які забезпечують доступ повітря.

Регулярно перебирайте запаси. Один підгнилий помідор, персик чи яблуко можуть швидко зіпсувати інші продукти.

Не мийте овочі та фрукти одразу після покупки. Краще робити це безпосередньо перед вживанням або приготуванням страв. Природний захисний шар на шкірці допомагає утримувати вологу та захищає від мікроорганізмів. Виняток – уже очищені або нарізані продукти. Їх потрібно якнайшвидше поставити до холодильника в герметичному контейнері.

Не купуйте більше, ніж зможете використати. Акції можуть бути вигідними, але у випадку зі свіжими овочами та фруктами надлишок часто призводить до псування продуктів.

Якщо ж бачите, що не встигнете все використати, не відкладайте. Багато овочів і фруктів добре переносять заморожування. Нарізаний солодкий перець, броколі, стручкова квасоля, полуниця чи малина після розморожування чудово підходять для супів, соусів, смузі та випічки. Це простий спосіб скоротити харчові відходи та заощадити гроші.