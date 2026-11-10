Перед сном их нужно выключать из розетки: эти 7 опасных приборов есть в каждом доме

Оказывается, всего несколько приборов, оставленных включенными в розетку на ночь, значительно повышают риск ночного пожара. А чтобы защитить себя, достаточно отключать их перед сном.

Некоторые приборы перед сном лучше отключать от розетки – это самый простой способ избежать короткого замыкания и неожиданного возгорания, пишет Maison&Travaux.

Какие приборы следует выключать на ночь?

Обогреватели

В первую очередь специалисты советуют выключать переносные обогреватели. В них существует большая опасность перегрева, а также они могут упасть, даже если на них есть защита от опрокидывания. Поэтому перед сном необходимо выключить прибор и вытащить его из розетки.

Вафельницы и тостеры

Небольшие кухонные приборы, нагревающиеся во время работы, требуют особого внимания. Тостеры и вафельницы могут очень легко стать причиной пожара, если неисправность возникнет в тот момент, когда хозяева уже будут спать.

Аэрогриль

Также перед сном необходимо отключать от розетки небольшие электрические печи. Внутри них могут оставаться крошки и жир, которые из-за неисправности могут быстро воспламениться. Огонь тогда может повредить не только сам прибор, но и его электрический шнур.

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Телевизоры, компьютеры и игровые приставки

Здесь проблема заключается не только в самих приборах, но и в том, как именно они подключены к сети. Многие люди используют удлинители или даже соединяют несколько удлинителей между собой. И в таком случае нагрузка на электросеть существенно возрастает.

Зарядные устройства для литий-ионных аккумуляторов

Особенно внимательными следует быть в отношении зарядных устройств для техники, использующей литий-ионные аккумуляторы. Такие устройства на ночь следует отключать от сети – особенно если аккумулятор большой – например, для электровелосипедов или электросамокатов.

Плойки и выпрямители для волос

В ванной комнате нельзя оставлять без присмотра приборы, которые нагреваются во время использования. После того как волосы уложены, их необходимо выключать из розетки – даже если на самом приборе есть кнопка, останавливающая нагрев.

Фены

Фены могут представлять опасность, если в них повреждены электрические компоненты. В таком случае они могут искрить, перегреваться или даже стать причиной пожара. Поэтому важно не только вовремя выключать фен, но и следить за состоянием шнура, вилки и корпуса. Если вы заметите какие-либо повреждения, дальнейшее использование фена может быть опасным.