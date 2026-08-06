Эти растения выглядят великолепно: они украсят любой интерьер

При оформлении интерьера следует обращать внимание не только на мебель и освещение помещения. Особую изюминку комнатам придают растения, которые оказывают заметное влияние на восприятие помещений.

Эксперты выделили 5 растений, которые выглядят потрясающе и смогут придать роскошь спальне, гостиной или любому другому помещению, пишет Interia Kobieta.

Покупці на Prom часто замовляють кімнатні рослини. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Какие растения выглядят удивительно?

Банановое дерево

Благодаря большой и раскидистой листве банановое дерево сразу привлекает к себе внимание. Его рекомендуют держать в хорошо освещенных комнатах с высокими потолками и не забывать о постоянном поливе. Растение будет лучше всего смотреться в большом бетонном или керамическом горшке.



Комнатные растения, которые выглядят роскошно / Фото Pexels

Фикус дуболистный

Это растение привезли к нам из западноафриканских тропических лесов. Фикус имеет большие листья и древовидную форму, что позволяет разместить вазон на уровне глаз, а не пола.

Фикус лирата рекомендуют добавлять в интерьеры в стиле современного минимализма или в классические комнаты со светлыми стенами.



Вазоны, которые выглядят дорого / Фото Pinterest

Стрелиция королевская

Растение часто называют "райской птицей". Оно попало в британские сады в 1773 году и было названо в честь королевы Шарлотты, супруги короля Георга III – потомка герцогов Стрелицких.

Цветок стрелиции напоминает экзотическую птицу, поэтому такое растение очень ценят те, кто хочет сделать пространство особенным.



Комнатные растения, которые выглядят роскошно / Фото Pexels

Орхидея цимбидиум

В XIX веке в Европе разразилась мания на гибриды орхидей. Коллекционеры платили целые состояния, чтобы лишь заполучить редкие экземпляры. Сейчас орхидея цимбидиум считается синонимом богатства и роскоши.

Эти орхидеи имеют длинные и узкие листья, а также соцветия приглушенных оттенков. Растение рекомендуется держать в низкой и широкой керамической чаше ручной работы.



Вазоны, которые выглядят дорого / Фото Pinterest

Алоказия

Это растение родом из тропических лесов Азии и Австралии. Оно отличается стреловидными листьями с четким жилкованием. Специалисты советуют размещать алоказию на фоне однотонных и светлых стен.



Комнатные растения, которые выглядят роскошно / Фото Pexels

Даже одно удачно подобранное комнатное растение способно полностью изменить атмосферу дома. Правильно подобранное растение станет прекрасным украшением интерьера.