Фахівці виділили 5 рослин, які мають неймовірний вигляд і зможуть додати розкоші у спальні, вітальні чи будь-якому іншому приміщенню, пише Interia Kobieta.

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Які рослини мають дивовижний вигляд?

Бананове дерево

Завдяки великому та розлогому листю бананове дерево одразу привертає до себе увагу. Його радять тримати у добре освітлених кімнатах з високими стелями й не забувати про постійний полив. Рослина найкраще виглядатиме у бетонному чи керамічному великому горщику.



Кімнатні рослини, які мають розкішний вигляд / Фото Pexels

Фікус дуболистий

Цю рослину до нас привезли із західноафриканських тропічних лісів. Фікус має велике листя й деревоподібну форму, яка дозволяє розмістити вазон на рівні очей, а не підлоги.

Фікус лірата радять додавати в інтер’єри із сучасним мінімалізмом чи в класичні кімнати зі світлими стінами.



Вазони, які дорого виглядають / Фото Pinterest

Стреліція королівська

Рослину часто називають "райським птахом". Вона потрапила у британські сади у 1773 році й була названа на честь королеви Шарлотти, яка була дружиною короля Геога ІІІ – нащадка герцогів Стреліцьких.

Квітка стреліції нагадує екзотивного птаха, тому таку рослину дуже цінують ті, хто хоче зробити простір особливим.



Кімнатні рослини, які мають розкішний вигляд / Фото Pexels

Орхідея цимбідіум

У 19 столітті в Європі сталася манія та гібриди орхідей. Колекціонери платили цілі статки, щоб лише отримати рідкісні екземпляри. Зараз орхідея цимбідіум вважається синонімом багатства та розкоші.

Ці орхідеї мають довге і вузьке листя, а також суцвіття приглушених кольорів. Рослину радять тримати у низькій та щирокій керамічній чаші ручної роботи.



Вазони, які дорого виглядають / Фото Pinterest

Алоказія

Ця рослина походить з тропічних лісів Азії та Австралії. Вона вирізняється стрілоподібним листям з чітким жилкуванням. Фахівці радять розміщувати алоказію на тлі однотонних та світлих стін.



Кімнатні рослини, які мають розкішний вигляд / Фото Pexels

Навіть одна вдало підібрана кімнатна рослина здатна повністю змінити атмосферу оселі. Правильний вид стане чудовою окрасою простору.