12 цветов, которые стоит посадить летом, чтобы осенью наслаждаться яркими красками

Летом сад утопает в разноцветном цветении – от ярко-розовых и красных до нежно-фиолетовых и насыщенно-синих оттенков. Но если вы хотите, чтобы клумбы оставались красивыми и осенью, именно сейчас самое время высадить растения, которые будут продолжать цвести или сохранят свою декоративность до первых заморозков.

Эксперты назвали 12 лучших вариантов, пишет Martha Stewart.

Какие растения посадить сейчас, чтобы они цвели до заморозков?

Хризантемы

Хризантемы – настоящий символ осени. Они бывают желтыми, оранжевыми, розовыми, красными и фиолетовыми. Высаживать их можно с конца весны и в течение лета на солнечном месте с плодородной, хорошо дренированной почвой. При регулярном поливе они будут цвести с сентября по ноябрь.

Айстры будут украшать сад всю осень / Фото Pinterest

Айстры

Астры украшают сад нежными цветами, похожими на ромашки. Их лепестки могут быть синими, фиолетовыми, розовыми, красными или белыми. Посаженные в конце лета, они цветут с августа по октябрь.

Для хорошего роста астрам нужны солнце, хорошо дренированная почва и умеренная влажность.

Айстры – многолетники, поэтому будут радовать вас много лет подряд / Фото Pinterest

Гортензия дуболистная

Гортензия дуболистная интересна тем, что осенью меняет окраску. Ее белые соцветия постепенно розовеют, а листья приобретают бордовые, красные и фиолетовые оттенки. Растение лучше высаживать там, где утром светит солнце, а после обеда – легкая тень. Почва должна быть влажной, рыхлой и богатой компостом.

Гортензия дуболистная осенью меняет окраску / Фото Pinterest

Вербена

Вербена – одно из растений с самым длительным периодом цветения. Многие ее сорта цветут с конца весны или начала лета и вплоть до первых заморозков. Растение хорошо растет на солнечных участках и легко переносит засуху после укоренения.

Фиолетовые соцветия привлекают пчел и бабочек / Фото Pinterest

Амарант

Амарант придает осеннему саду насыщенные бордовые, бронзовые, золотистые и красные оттенки. Его декоративные соцветия могут оставаться привлекательными даже зимой. Для выращивания растению требуется солнечное место, хорошо дренированная почва и умеренное внесение удобрений.

Соцветия амаранта остаются привлекательными даже зимой / Фото Pinterest

Бархатцы

Бархатцы не только украшают сад, но и помогают защищать другие растения от вредителей, привлекают опылителей и улучшают состояние почвы. Посаженные летом, они непрерывно цветут до первых сильных морозов. Чтобы растение постоянно образовывало новые бутоны, нужно регулярно удалять увядшие цветки.

Чернобривцы цветут до первых сильных морозов / Фото Pinterest

Лягушачья лилия

Это необычное тенелюбивое многолетнее растение цветет с конца лета до середины или конца осени. Его цветки напоминают орхидеи и имеют характерные фиолетовые пятнышки. Лягушачью лилию лучше выращивать в затененных местах с постоянно влажной почвой.

Лягушачья лилия может цвести до конца осени / Фото Pinterest

Рудбекия

Ярко-желтые цветки рудбекии часто символизируют окончание лета. Она цветет с июня по октябрь, привлекает пчел и бабочек, а ее семена осенью и зимой служат кормом для птиц. Растение неприхотливо, любит солнце и хорошо переносит засуху после укоренения.

Рудбекия цветет до октября / Фото Pinterest

Посконник пурпурный

Посконник образует большие розовые соцветия, которые украшают сад до начала осени. Он также привлекает бабочек, пчел и даже колибри там, где они обитают. Лучше всего растет на солнце или в легкой полутени при достаточной влажности почвы.

Посконник цветет до начала осени / Фото из открытых источников

Золотарник полевой

Золотарник украшает сад высокими желтыми соцветиями с августа по октябрь. Он является важным источником нектара для бабочек и пчел в конце сезона. Растение хорошо себя чувствует на солнечных участках с сухим или умеренно влажным, хорошо дренированным почвой.

Золотарник полевой будет украшать сад до октября / Фото Pinterest

Космея

Космея образует множество нежных цветов розового, красного, оранжевого и других оттенков. Осенью она выпускает еще больше бутонов, а цветки дольше стоят в срезке. Растению нужно солнечное место, но не стоит чрезмерно подкармливать его удобрениями, иначе листьев будет больше, чем цветов.

Космея бывает разных цветов / Фото Pinterest

Подсолнечник

Подсолнечник – одно из самых ярких украшений конца лета и осени. Помимо классических желтых сортов, существуют оранжевые, кремовые, двухцветные и даже персиковые разновидности. Специалисты советуют высевать подсолнухи в течение всего лета примерно за 70 дней до первых осенних заморозков. Это позволит любоваться их цветением почти до конца сезона.

Подсолнечник – традиционный символ осени / Фото Pinterest