Для выходных мечты: как обустроить зону отдыха во дворе или саду

Летний день на природе – отличный способ перезагрузиться. Особенно, если обустроить комфортное место для отдыха в собственном дворе или в саду.

С наступлением лета хочется все больше времени проводить на свежем воздухе. В то же время не всегда есть возможность организовать путешествие на природу. Особенно, когда для отдыха – только несколько свободных часов.

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Именно поэтому владельцам частных домов рекомендуют обустроить "оазис" для отдыха прямо в своем дворе. Там можно наслаждаться временем наедине или пригласить близких и устроить настоящую садовую вечеринку, как отмечает Homes and gardens.

Настоящая гостиная под открытым небом создает благоприятную атмосферу для разговоров с близкими и одновременно усиливает связь с природой,

– отметила дизайнер Саманта Арак.

Вещи, которые стоит приобрести для качественного отдыха

Прежде всего во дворе или в саду стоит создать зону для отдыха.

Можно выбрать классические декоративные кресла или шезлонги. Дизайнеры отмечают, что в этом сезоне особенно популярными становятся плетеные шезлонги в винтажном стиле, а также садовая мебель с коваными основами, которые помогают создать атмосферу старой Европы.

Винтажная садовая эстетика возвращается / Unsplash

Приоритетом является создать место для отдыха в тени. Для этого желаемую локацию можно накрыть маркизой или тентом. Если хочется создать максимальную эстетику, стоит задуматься о покупке зонтов от солнца.

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Следующий этап – позаботиться о наружном освещении. Садовые фонарики и гирлянды помогут создать особую эстетику вечернего отдыха.

Садовые фонарики создают романтическую атмосферу / Unsplash

Еще одной удачной покупкой станет станет надувной бассейн. Выбирая оптимальный для себя вариант, стоит учитывать прочность конструкции и систему фильтров. Также есть модели со встроенными скамейками, а также спинками, что делает релакс еще более комфортным. После покупки бассейна стоит выбрать надувные

Также стоит позаботиться об общей эстетике двора. Для этого можно приобрести различные элементы декора, например мини-фонтаны, скульптуры и тому подобное и тому подобное.