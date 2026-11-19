В отопительный сезон выбор правильного топлива напрямую влияет не только на температуру в комнатах, но и на безопасность всего дома. Некоторые породы древесины сгорают за считанные минуты, почти не отдавая тепла, тогда как другие щедро выделяют едкий дым и смолы, которые мгновенно оседают на стенках дымохода.

Чтобы не тратить деньги на неэффективное топливо и не вызывать трубочиста посреди зимы, стоит заранее знать, какие 6 видов дров лучше всего держать подальше от печи, камина и твердотопливного котла.

Хвойные породы: смола, копоть и опасные искры

К первой группе нежелательного топлива относятся хвойные деревья – ель, сосна и туя. Их главная проблема заключается в высоком содержании природных смол, которые при горении не сгорают полностью, а превращаются в густую липкую сажу и креозот. Этот налет быстро сужает просвет дымохода, ухудшает тягу и может внезапно воспламениться внутри трубы.

Кроме того, в древесине ели, сосны и туи имеются микроскопические полости, заполненные смолой и влагой. Под действием высокой температуры они буквально взрываются, разбрасывая вокруг раскаленные искры, что делает эти породы крайне опасными для открытых каминов.

Не все дрова подходят для дома / Фото Pixabay

Мягкие лиственные породы: много дыма и минимум тепла

Вторую тройку неподходящих дров составляют тополь, ива и липа. В отличие от плотного дуба, граба или акации, эти деревья имеют пористую, рыхлую структуру и низкую плотность древесины. В топке такие поленья ярко загораются, но прогорают как бумага, оставляя после себя лишь пепел без длительного жара.

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Отапливать дом тополем, ивой или липой экономически невыгодно: расход топлива увеличивается вдвое, дымоход все равно забивается копотью, а помещение быстро остывает. Такие дрова подходят разве что для быстрого первоначального розжига печи перед закладкой плотных твердых пород.

Что еще категорически нельзя бросать в печь или котел

Даже самая лучшая дубовая древесина станет проблемой, если использовать ее свежесрубленной или влажной. Сырые дрова плохо разгораются, сильно дымят и тратят львиную долю энергии на испарение воды. Из-за этого температура дымовых газов падает, а на холодных стенках трубы оседает влажный смолистый конденсат.

Также строго запрещено использовать для отопления строительные и мебельные отходы: старую фанеру, плиты ДСП, ламинат, окрашенные доски или обломки мебели. При нагревании клеи, лаки и синтетические смолы выделяют токсичные соединения, которые отравляют воздух в доме и оседают агрессивным налетом на теплообменнике котла.

Какие дрова дают больше всего тепла и меньше всего копоти

Для основного отопления зимой лучше всего выбирать твердые лиственные породы с высокой плотностью древесины – дуб, граб, бук, ясень или березу, высушенную до влажности не выше 20%. Например, сухой дуб или граб горят ровным, спокойным пламенем в 2–3 раза дольше, чем тополь или сосна, образуют мощный уголь, который часами поддерживает стабильную температуру в системе, и оставляют минимум сажи в дымоходе.