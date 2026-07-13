Как забыть о пробках: 5 моделей электросамокатов на любой бюджет

Электросамокат уже давно стал не просто развлечением, а удобным средством передвижения по городу. Он помогает экономить время, обходить пробки и делать повседневные поездки более комфортными.

Из-за большого количества моделей на рынке выбрать подходящий вариант непросто, пишет Doctibike. Чтобы покупка соответствовала вашим потребностям, стоит обратить внимание на несколько основных характеристик.

На что обратить внимание при выборе электросамоката?

Определение, для чего именно он нужен

Прежде чем сравнивать технические параметры, стоит понять, где и как именно будет использоваться электросамокат. Если он нужен для города и ежедневных поездок на работу, лучше обратить внимание на легкие и компактные модели. Здесь важным фактором является запас хода, чтобы не заряжать устройство после каждой поездки.

Для дальних расстояний подойдут модели с более мощным аккумулятором, большим запасом хода и более высокой максимальной скоростью.

На Prom продаються електросамокати для різного бюджету — від дитячий моделей до потужних із великим запасом ходу. Під час акцій та розпродажів багато товарів на маркетплейсі доступні зі знижками від 10%. На Prom можна придбати електросамокати від Xiaomi, Ninebot, Kugoo та багатьох різних популярних брендів. Для дорогих покупок доступна послуга "Оплатити частинами" на термін від 2 до 24 платежів.

Запас хода

Среди важнейших параметров электросамоката – емкость аккумулятора и запас хода. Этот показатель определяет, какое расстояние можно преодолеть без дополнительной зарядки.

Большинство моделей имеют стандартный запас хода и рассчитаны на 15–30 километров пробега. Этого достаточно для передвижения по городу. Если же нужно преодолевать более 30 километров в день, лучше выбрать самокат с более мощным аккумулятором.

Максимальная скорость

Скорость электросамоката зависит от его мощности и назначения. Стандартные модели разгоняются до 25–25 км/ч. Такого показателя достаточно для передвижения по городу с комфортным уровнем безопасности. Более мощные электросамокаты могут развивать скорость до 40–50 км/ч.

Комфорт во время езды

Удобство передвижения зависит не только от мощности самоката, но и от ряда его конструктивных особенностей. Цельные шины лучше защищают от проколов, но хуже реагируют на неровности дороги. Надувные варианты обеспечивают более плавную езду, но требуют тщательного ухода.

Наличие подвески помогает сделать поездку более комфортной на неровном асфальте или брусчатке. В более дорогих моделях устанавливают двойную подвеску – спереди и сзади.

Одним из ключевых факторов является вес электросамоката. Компактные варианты могут весить 10–12 килограммов. Эти легкие модели идеально подходят для городских условий. Самокаты с большим запасом хода и более мощными характеристиками имеют больший вес – свыше 20 килограммов.



Электросамокат становится все более популярным / Фото Pexels

Какие бывают модели электросамокатов?

Прогулочный электросамокат XO KM02

Электросамокат идеально подойдет для города, учебы, работы или прогулок. В нем есть четыре режима скорости и запас хода до 30 километров. Преимуществом самоката является то, что он легко складывается, занимает мало места и удобен для транспортировки.

Детский электросамокат GIANT ES2 LED Max

Этот высокотехнологичный самокат обеспечит детям максимальный комфорт и безопасность при езде. Он оснащен мощными функциями, поэтому идеально подойдет для детей в возрасте от 5 до 10 лет.

Мощный электросамокат KuKirin G2

В этом самокате установлен достаточно мощный двигатель, способный развивать скорость до 45 км/ч. Аккумулятор позволяет проехать на полном заряде до 55 километров, а прочная рама выдерживает нагрузку до 120 килограммов.

Городской электросамокат m365 Max

Электросамокат идеально подойдет для быстрого и комфортного передвижения по городу. На нем можно уверенно ехать на подъемах и сложных участках дороги. Благодаря хорошим 10-дюймовым колесам самокат справляется с трещинами в асфальте, плиткой и другими неровностями.

Электросамокат Tesla 30000

Электросамокат способен развивать максимальную скорость до 75–80 км/ч и может проехать на полном заряде до 60 километров. Благодаря 20-сантиметровому клиренсу он может преодолевать различные препятствия в городе или за его пределами. Преимуществом является также то, что электросамокат способен выдержать нагрузку до 200 килограммов.