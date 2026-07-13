Через велику кількість моделей на ринку, вибрати відповідний варіант непросто, пише Doctibike. Щоб покупка відповідала вашим потребам, варто звернути увагу на кілька основних характеристик.

На що звернути увагу при виборі електросамоката?

Визначення для чого саме потрібен

Перед порівнянням технічних параметрів, варто зрозуміти, де і як саме буде використовуватися електросамокат. Якщо він потрібен для міста й щоденних поїздок на роботу, краще звернути увагу на лекгі та компактні моделі. Тут важливим фактором є запас ходу, щоб не заряджати пристрій після кожної поїздки.

Для далеких відстаней підійдуть моделі з потужнішим акумулятором, більшим запасом ходу та вищою максимальною швидкістю.

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Запас ходу

Серед найважливіших параметрів електросамоката – місткість акумулятора й запас ходу. Цей показник визначає, яку відстань можна подолати без додаткового заряджання.

Більшість моделей мають стандартний запас ходу й розраховані на 15 – 30 кілометрів пробігу. Цього достатньо для пересування містом. Якщо ж потрібно долати понад 30 кілометрів на день, краще вибрати самокат з потужнішим акумулятором.

Максимальна швидкість

Швидкість електросамоката залежить від його потужності та призначення. Стандартні моделі розганяються до 25 – 25 км/год. Такий показник є достатнім для пересування містом із комфортним рівнем безпеки. Потужніші електросамокати можуть розвивати швидкість до 40 – 50 км/год.

Комфорт під час їзди

Зручність пересування залежиьть не лише від потужності самоката, але й від кількох його конструкцій. Суцільні шини краще захищають від проколів, але гірше реагують на нерівності дороги. Надувні варіанти забезпечують м’якшу їзду, але потребують ретельного догляду.

Наявність підвіски допомагає зробити поїздку комфортнішою на нерівному асфальті чи бруківці. У дорожчих моделях встановлюють подвійну підвіску – спереду та ззаду.

Одним з ключових факторів є вага електросамоката. Компактні варіанти можуть важити 10 – 12 кілограмів. Ці легкі моделі ідеальні для міських умов. Самокати з великим запасом ходу й потужнішими характеристиками мають більшу вагу – понад 20 кілограмів.



Електросамокат стає дедалі популярнішим / Фото Pexels

Які є моделі електросамокатів?

Прогулянковий лектричний самокат XO KM02

Електросамокат ідеально підійде для міста, навчання, роботи чи прогулянок. У ньому є чотири режими швидкості й запас ходу до 30 кілометрів. Перевагою самокату є те, що він легко складається, займає мало місця та зручний для транспортування.

Дитячий електросамокат GIANT ES2 LED Max

Цей високотехнологічний самокат забезпечить дітям максимальний комфорт та безпеку при їзді. Він містить потужні функції, тож ідеально підійде для дітей віком від 5 до 10 років.

Потужний електросамокат KuKirin G2

У цьому самокаті досить потужний двигун, який здатен розвивати швидкість до 45 км/год. Акумулятор дає змогу проїхати на повному заряді до 55 кілометрів, а міцна рама може витримати 120 кілограмів навантаження.

Міський електросамокат м365 Max

Електросамокат ідеально підійде для швидкого й комфортного пересування містом. На ньому можна впевнено їхати на підйомах та складних ділянках дороги. Завдяки хорошим 10-дюймовим колесам самокат справляється з тріщинами асфальту, плиткою чи іншими нерівностями.

Електросамокат Tesla 30000

Електросамокат здатен розвинути максимальну швидкість до 75 – 80 км/год й може проїхати на повному заряді до 60 кілометрів. Завдяки 20-сантиметровому кліренсу він може додати різні перешкоди в місті чи поза його межами. Перевагою є ще й те, що електросамокат здатен витримати навантаження до 200 кілограмів.