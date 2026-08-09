Сезон сбора урожая приближается: как вакуумные упаковочные машины помогают сделать запасы "на зиму"

Аппараты для вакуумной упаковки все чаще приобретают для повседневного использования на кухне. Их преимущество заключается в том, что они удаляют воздух из пакета, а затем герметично его запаивают, благодаря чему продукты дольше сохраняют свежесть, аромат и вкус.

Вакуумная упаковка защищает продукты от влаги и протекания, поэтому прибор удобен для хранения нарезанных фруктов, а также сезонных овощей и ягод, пригодных для заморозки, пишет Choice.

Какой вакууматор приобрести для дома?

Для домашнего использования часто выбирают внешние или бескамерные вакууматоры. Пользоваться ими довольно просто. Чтобы упаковать продукты, открытый край пакета следует поместить в специальное отверстие устройства. Вакууматор откачивает из него воздух, а затем запаивает край.

Наружный вакууматор подойдет для упаковки сырых, готовых или сухих продуктов, которые должны храниться в морозильной камере. Устройство имеет небольшие размеры, доступно по цене и просто в использовании.



Вакууматоры удобны в использовании / Фото Getty Images

Также существует ручной вакууматор. Его преимущество в том, что он работает от батареек или аккумулятора, поэтому его удобно брать с собой на дачу или в путешествие. Он не требует сложной настройки и занимает минимум места.

Ручные вакууматоры используются вместе со специальными пакетами или контейнерами, оснащенными клапаном. Устройство подсоединяется к нему, после чего оно откачивает воздух и создает внутри герметичную среду.

Но в отличие от внешних моделей, ручной вакууматор не запаивает пакет термически. Герметичность обеспечит именно клапанная система.

Ручной вакууматор подойдет для небольших порций продуктов тем, кто не хочет делать большие запасы. Именно поэтому для запасов "на зиму" лучше использовать внешний вакууматор.

Для вакуумной упаковки используют специальные пакеты из многослойного полимерного материала. Их особенность заключается в различной структуре сторон. Одна сторона имеет ребристую или текстурированную поверхность, а другая остается гладкой. Благодаря такой конструкции удается эффективно откачивать воздух и обеспечить надежное вакуумирование.

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Какие бренды вакууматоров пользуются популярностью?

Вакууматоры немецкого бренда Caso отличаются стильным дизайном и расширенным функционалом. Техника представлена в среднем и премиальном сегментах.

Итальянский бренд Laica предлагает вакууматоры, которые отличаются надежностью, широким выбором моделей для различных потребностей и продуманной эргономикой.

Словенский бренд Gorenje прост в управлении и ориентирован на повседневное использование. Кроме того, среди украинских покупателей популярны такие бренды, как Maestro, Ardesto и Vitek.

Оптимальным выбором для домашнего использования является внешний вакууматор, который не занимает много места, доступен по цене и отлично подходит для регулярного использования.