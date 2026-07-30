Календарь рыбака на август: когда рыба будет клевать лучше всего

Август – переходный месяц между летней жарой и началом осени. Во второй половине месяца водоемы начнут остывать, вода насытится кислородом, а многие виды рыб начнут активно искать корм.

Планируя рыбалку в августе, нужно обращать внимание не только на погодные условия и периоды активности рыбы, но и на лунный календарь, который поможет определить, когда стоит отправляться на рыбалку, пишет Fishingukr.com.

Календарь рыбака на август 2026

Фазы Луны влияют на сезонные изменения в природе и поведение рыбы, поэтому лунный календарь помогает определить периоды, когда клев может быть лучше или слабее.

Но помимо этих фаз на рыбалку влияют температура воды, сила ветра, уровень и прозрачность воды, а также правильно выбранное место для рыбалки.

Согласно лунному календарю на август 2026 года, фазы Луны распределяются так:

Полнолуние – 28 августа;

– 28 августа; Убывающая Луна – 1–12 августа, 29–31 августа;

– 1–12 августа, 29–31 августа; Новолуние – 13 августа;

– 13 августа; Растущая Луна – 14–27 августа.

В начале месяца продлится период убывающей Луны. В это время наблюдается активность леща, карася и карпа.

В период новолуния, 13 августа, рыба может меньше двигаться и слабее реагировать на прикормку и приманки.

После новолуния наступает фаза растущей Луны, которая подходит для ловли судака, окуня и щуки.



Растущая Луна подходит для рыбалки / Фото Pexels

В день Полнолуния, 28 августа, некоторые виды рыб сохраняют свою активность только в вечерние и ночные часы.

Лучшие дни для рыбалки в августе: 1–2 августа, 15–20 августа, 30–31 августа.

Худшие дни для рыбалки в августе: 10–13 августа, 25–28 августа.

Во второй половине августа большинство рыб выходят на поиски пищи не только утром и вечером, но и днем, если будет пасмурная погода. В качестве приманки можно использовать червей, опарышей, мотыль, перловку, кукурузу, горох или тесто.

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К самым активным рыбам в августе относятся карась, карп, лещ, окунь, судак, щука и сом. С приближением осени активность рыб возрастает, поэтому конец августа станет одним из самых удачных периодов для рыбалки.