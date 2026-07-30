Плануючи риболовлю у серпні потрібно звертати увагу не лише на погоді умови й періоди активності риби, але й на місячний календар, який допоможе визначити, коли варто вирушати на риболовлю, пише Fishingukr.com.

Календар рибалки на серпень 2026

Фази Місяця впливають на сезонні зміни у природі й поведінку риб, тому місячний календар допомагає визначити періоди, коли кльов може бути кращим або слабшим.

Та окрім цих фаз, на риболовлю впливає температура води, сила вітру, рівень та прозорість води й правильно обране місце для риболовлі.

Згідно з місячним календарем на серпень 2026 року, фази Місяця розподіляються так:

Повня – 28 серпня;

– 28 серпня; Спадний Місяць – 1 – 12 серпня, 29 – 31 серпня;

– 1 – 12 серпня, 29 – 31 серпня; Молодик – 13 серпня;

– 13 серпня; Зростаючий Місяць – 14 – 27 серпня.

На початку місяця триватиме період Спадного Місяця. У цю пору спостерігається активність ляща, карася та коропа.

У період Молодика, 13 серпня, риби можуть менше рухатися й слабше реагувати на прикормку й приманки.

Після Молодика настає фаза зростаючого Місяця, яка підходить для ловлі судака, окуня та щуки.



Зростаючий Місяць підходить для риболовлі / Фото Pexels

У день Повні, 28 серпня, деякі риби зберігають свою активність лише у вечірні та нічні години.

Найкращі дні для риболовлі у серпні: 1 – 2 серпня, 15 – 20 серпня, 30 – 31 серпня.

Найгірші дні для риболовлі у серпні: 10 – 13 серпня, 25 – 28 серпня.

У другій половині серпня більшість риб виходять на пошуки їжі не лише вранці та ввечері, але й удень, якщо стоятиме хмарна погода. Для приманки можна використовувати черв’яків, опаришів, мотиль, перловку, кукурудзу, горох чи тісто.

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До найактивніших риб у серпні входить карась, короп, лящ, окунь, судак, щука та сом. Із наближенням осені активність риб зростає, тому кінець серпня стане одним із найвдаліших періодів для рибалки.