Не выбрасывайте капроновые колготы: 3 полезных способа использования в саду

Даже малейшая затяжка на капроновых колготах заставляет нас их выбрасывать. Впрочем, эта вещь гардероба способна стать помощницей в уходе за садом и комнатными растениями.

Садовник Саймон Акеройд рассказал в своем инстаграме, что благодаря своей эластичности и мягкости, капроновые колготки подходят для использования во время работы в саду.

Как можно использовать капроновые колготки?

Фиксатор для растений и деревьев

Капроновые колготки могут стать удобной альтернативой обычным веревкам для подвязывания молодых деревьев и растений. Материал хорошо тянется, поэтому не врезается в кору и не травмирует ствол.

Особенно это полезно для молодых деревьев, которые могут клониться от ветра. Благодаря эластичности такая подвязка не только поддерживает растение, но и позволяет ему естественно двигаться. В этом случае мягкий капрон гораздо практичнее садовых креплений.

Хранение горшков

В капроновых колготках можно сохранить цветочные горшки. Нужно лишь сложить горшки внутрь "ножек", отрезать низ и подвесить конструкцию за пояс. В таком виде горшки занимают меньше места, поэтому их удобно доставать по одному.

Улучшение почвы

Во время пересадки растений земля часто высыпается через отверстия на дне горшка. Чтобы этого избежать, нужно взять небольшой кусок капрона и положить на дно горшка поверх дренажных отверстий.

Ткань будет пропускать воду, но удерживать почву внутри. Благодаря такому трюку после полива будет меньше грязи и лишнего беспорядка.

Что сделать, чтобы капроновые колготки не рвались?

Чтобы капроновые колготки не рвались, можно побрызгать их лаком для волос или заморозить, чтобы укрепить волокна.

Блогерка Диана Гологовец утверждает, что кипячение и замораживание капроновых колготок делает их более прочными. После остывания кипяченых колготок их надо заморозить, что делает волокна более плотными и устойчивыми к растяжению.

Какие еще есть лайфхаки для сада?

Птиц можно отпугнуть от сада, подвесив светоотражающие предметы, такие как диско-шарики или компакт-диски, которые создают световые вспышки. Этот метод является безвредным и действенным для защиты плодов от птиц в садах или на балконах.

Садоводы советуют не выбрасывать чайные пакетики, поскольку их можно использовать как удобрение для роз. Они содержат азот и калий, которые способствуют росту листьев и правильному развитию бутонов. Чайные пакетики также могут быть полезными для выведения запахов из холодильника и как средство для мытья стекол.