Садівник Саймон Акеройд розповів у своєму інстаграмі, що завдяки своїй еластичності й м’якості, капронові колготки підходять для використання під час роботи в саду.

Як можна використати капронові колготки?

Фіксатор для рослин і дерев

Капронові колготки можуть стати зручною альтернативою звичайним мотузкам для підв’язування молодих дерев і рослин. Матеріал добре тягнеться, тому не врізається в кору й не травмує стовбур.

Особливо це корисно для молодих дерев, які можуть хилитися від вітру. Завдяки еластичності така підв’язка не лише підтримує рослину, але й дозволяє їй природно рухатися. У цьому випадку м’який капрон набагато практичніший за садові кріплення.

Зберігання горщиків

У капронових колготках можна зберегти квіткові горщики. Потрібно лише скласти горщики всередину "ніжок", відрізати низ і підвісити конструкцію за пояс. У такому вигляді горщики займають менше місця, тож їх зручно діставати по одному.

Покращення грунту

Під час пересаджування рослин земля часто висипається через отвори на дні горщика. Щоб цього уникнути, потрібно взяти невеликий шматок капрону й покласти на дно горщика поверх дренажних отворів.

Тканина пропускатиме воду, але утримуватиме ґрунт всередині. Завдяки такому трюку після поливу буде менше бруду й зайвого безладу.

Що зробити, щоб капронові колготки не рвалися?

Щоб капронові колготки не рвалися, можна побризкати їх лаком для волосся або заморозити, щоб зміцнити волокна.

Блогерка Діана Гологовець стверджує, що кип'ятіння і заморожування капронових колготок робить їх міцнішими. Після охолодження кип'ячених колготок їх треба заморозити, що робить волокна щільнішими і стійкими до розтягування.

Які ще є лайфхаки для саду?

Птахів можна відлякати від саду, підвісивши світловідбиваючі предмети, такі як диско-кулі або компакт-диски, які створюють світлові спалахи. Цей метод є нешкідливим і дієвим для захисту плодів від птахів у садах чи на балконах.

Садівники радять не викидати чайні пакетики, оскільки їх можна використати як добриво для троянд. Вони містять азот і калій, які сприяють росту листя і правильному розвитку бутонів. Чайні пакетики також можуть бути корисними для виведення запахів з холодильника та як засіб для миття скла.