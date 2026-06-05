Когда на самом деле можно копать молодой картофель: вот главные признаки

Картофель считается самым популярным овощем на наших грядках. Большинство дачников ориентируются на основной сбор урожая осенью, однако перед этим выкапывают еще и молодой картофель.

Автор ютуб-канала "Файні квіти, огород, садик" рассказала, на какие признаки ориентироваться, чтобы определить готовность клубней к уборке.

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Когда выкапывать молодой картофель?

По словам дачницы, сначала стоит оценить состояние надземной части растения. Пока ботва зеленая и продолжает активно расти, то клубни еще накапливают питательные вещества и увеличиваются в размере.

Этот период не подходит для основного сбора урожая, но молодой картофель можно выкапывать. Следует ориентироваться на цветение. Когда растения отцветут, должно пройти еще где-то 2 – 3 недели, чтобы они подросли.

Основной маркер молодого картофеля – кожура. Она должна легко сдвигаться и не прилегать плотно к самому клубню. В целом в большинстве случаев молодой картофель выкапывают через 60 дней после посадки.



Молодой картофель выкапывают через 2 месяца после посадки / Фото Pexels

Когда выкапывать зрелый картофель?

А вот приближением спелости уже является пожелтение и усыхание ботвы. Эти признаки свидетельствуют о завершении основного этапа развития картофеля. У созревшего картофеля кожура уже крепкая и не снимается так легко, как у молодого картофеля.

Перед тем, как собирать основной урожай, дачникам стоит выкопать несколько кустов в разных частях огорода и осмотреть клубни. Если они имеют одинаковый размер и хорошо сформированы, то можно переходить к сбору всего урожая.

Огородница рекомендует после усыхания ботвы дать ей еще 2 недели пролежать на грядке, а уже тогда браться за выкапывание. Кроме того, собирать картофель стоит в сухой день, потому что в дождливый – клубни будут все во влажной почве и будут подлежать длительному высыханию. Мыть перед хранением картофель нельзя, поскольку лишняя влага только испортит весь урожай.