Кабачки не стоит оставлять на грядке до гигантских размеров: как понять, что уже пора их собирать

Кабачок может перезреть почти незаметно. Еще несколько дней назад плод был молодым и нежным, а после короткие паузы на грядке уже лежит большой овощ с более грубой кожурой, твердыми семечками и менее приятной мякотью.

Именно поэтому с кабачками важно не дожидаться "максимального" размера. Самыми вкусными они обычно бывают тогда, когда еще не успели перерасти: у них тонкая кожица, плотная, но нежная мякоть и не слишком развитые семена, пишет Ogrodek.

Начинать сбор можно довольно рано. Кабачки часто плодоносят уже через 40 – 50 дней после посева, но ориентироваться только на календарь не стоит. Гораздо важнее смотреть на сам плод, его размер, плотность и состояние кожицы.

Когда лучше всего собирать кабачки?

Оптимальный момент для сбора – когда плод достигает примерно 15 – 20 сантиметров в длину. На этом этапе кабачок еще молодой, упругий и хорошо подходит для большинства блюд. В нем нет лишних семян, а мякоть не успевает стать волокнистой. Собирать весь урожай за один раз не нужно.

Когда кабачки уже созрели / Фото unsplash

Кабачки созревают постепенно, поэтому грядку стоит проверять каждые 2 – 3 дня, особенно в жаркую погоду. В тепле плоды растут очень быстро, и задержка даже на несколько дней может заметно изменить их качество.

Регулярный сбор также помогает самому растению. Если зрелые или переросшие кабачки долго остаются на кусте, растение направляет силы на созревание семян, а не на новые завязи. Из-за этого плодоношение может замедлиться.

Как понять, что кабачок уже готов?

Размер – важный, но не единственный признак. Готовый к сбору кабачок должен быть среднего размера, обычно в пределах 15–20 сантиметров, если иное не предусмотрено особенностями сорта. Плод должен оставаться твердым и немного эластичным при легком нажатии.

Кожица должна иметь насыщенный цвет и естественный, слегка матовый блеск. На ней не должно быть трещин, подозрительных пятен, изменения цвета или признаков огрубения у плодоножки. Если кожица становится толще, тусклее, а сам кабачок быстро набирает не длину, а толщину, то со сбором уже опоздали. Переросшие плоды тяжелее, менее гибкие, а их мякоть чаще становится грубее.

Для необычных сортов, например круглых кабачков, лучше ориентироваться на описание производителя семян. У таких сортов оптимальный размер для сбора может отличаться от привычных удлиненных плодов.

Как правильно срезать кабачки с куста?

Лучше всего собирать кабачки утром или вечером, когда солнце не перегревает растение. Плоды следует срезать острым ножом или секатором, оставляя небольшой кусочек плодоножки. Откручивать кабачок руками не стоит. Так легко повредить побег, а повреждения на растении могут мешать дальнейшему росту и открывать путь для болезней. Не стоит также часто трогать молодые плоды "на проверку".

Как быть с кабачками на грядке / Фото unsplash

Механические повреждения на нежной кожице могут ускорить порчу, а в условиях высокой влажности – способствовать развитию грибковых инфекций.

Что делать, если кабачок уже перерос?

Переросший кабачок не обязательно сразу выбрасывать. Его мякоть может быть более грубой и волокнистой, но такой плод еще можно использовать для супа, лечо, овощной икры или кабачковых оладий.

Перед приготовлением лучше снять жесткую кожуру и удалить большие семена. Так мякоть будет приятнее в готовом блюде. Если хотите оставить кабачок на семена, брать его стоит только со здорового, крепкого растения. Важная еще одна деталь: семена имеет смысл собирать с сортовых кабачков, а не с гибридов F1. У гибридов следующее поколение может не повторить свойства растения, с которого собрали семена.