Саме тому з кабачками важливо не чекати "максимального" розміру. Найсмачнішими вони зазвичай бувають тоді, коли ще не встигли перерости: мають тонку шкірку, щільну, але ніжну м’якоть і не надто розвинене насіння, пише Оgrodek.

Починати збір можна доволі рано. Кабачки часто плодоносять уже через 40 – 50 днів після посіву, але орієнтуватися лише на календар не варто. Значно важливіше дивитися на сам плід, його розмір, щільність і стан шкірки.

Коли кабачки найкраще збирати?

Оптимальний момент для збору – коли плід досягає приблизно 15 – 20 сантиметрів у довжину. На цьому етапі кабачок ще молодий, пружний і добре підходить для більшості страв. У ньому немає зайвого насіння, а м’якоть не встигає стати волокнистою. Збирати весь урожай за один раз не потрібно.

Коли кабачки вже пристигли / Фото unsplash

Кабачки достигають поступово, тому грядку варто перевіряти кожні 2 – 3 дні, особливо в спекотну погоду. У теплі плоди ростуть дуже швидко, і затримка навіть на кілька днів може помітно змінити їхню якість.

Регулярний збір також допомагає самій рослині. Якщо зрілі або перерослі кабачки довго залишаються на кущі, рослина спрямовує сили на дозрівання насіння, а не на нові зав’язі. Через це плодоношення може сповільнитися.

Як зрозуміти, що кабачок уже готовий?

Розмір – важлива, але не єдина ознака. Готовий до збору кабачок має бути середнього розміру, зазвичай у межах 15 – 20 сантиметрів, якщо інше не передбачено особливостями сорту. Плід має залишатися твердим і трохи еластичним при легкому натисканні.

Шкірка повинна мати насичений колір і природний, злегка матовий блиск. На ній не має бути тріщин, підозрілих плям, зміни кольору чи ознак огрубіння біля плодоніжки. Якщо шкірка стає товстішою, тьмянішою, а сам кабачок швидко набирає не довжину, а товщину, збір уже запізнився. Перерослі плоди важчі, менш гнучкі, а їхня м’якоть частіше стає грубішою.

Для незвичайних сортів, наприклад круглих кабачків, краще орієнтуватися на опис виробника насіння. У таких сортів оптимальний розмір для збору може відрізнятися від звичних видовжених плодів.

Як правильно зрізати кабачки з куща?

Найкраще збирати кабачки вранці або ввечері, коли сонце не перегріває рослину. Плоди варто зрізати гострим ножем або секатором, залишаючи невеликий шматочок плодоніжки. Відкручувати кабачок руками не варто. Так легко пошкодити пагін, а пошкодження на рослині можуть заважати подальшому росту й відкривати шлях для хвороб. Не варто також часто мацати молоді плоди "на перевірку".

Як бути з кабачками на грядці / Фото unsplash

Механічні пошкодження на ніжній шкірці можуть прискорити псування, а за вологих умов – сприяти розвитку грибкових інфекцій.

Що робити, якщо кабачок уже переріс?

Перерослий кабачок не обов’язково одразу викидати. Його м’якоть може бути грубішою й волокнистішою, але такий плід ще можна використати для супу, лечо, овочевої ікри або кабачкових оладок.

Перед приготуванням краще зняти жорстку шкірку й видалити велике насіння. Так м’якоть буде приємнішою в готовій страві. Якщо хочете залишити кабачок на насіння, брати його варто лише зі здорової, міцної рослини. Важлива ще одна деталь: насіння має сенс збирати із сортових кабачків, а не з гібридів F1. У гібридів наступне покоління може не повторити властивості рослини, з якої зібрали насіння.