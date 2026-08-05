5 комнатных растений, которые можно подарить вместо букета: прослужат долгие годы

Даже самые красивые букеты не могут сохраняться дольше двух недель. Поэтому тем, кто хочет подарить что-то, что будет напоминать об этом событии в течение длительного времени –, стоит обратить внимание на растение в горшке.

К тому же комнатные растения не только украшают дом, но и создают уют, а также могут стать гораздо более практичным подарком, пишет Interia Kobieta. При надлежащем уходе они будут радовать владельца долгие годы.

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Какие комнатные растения купить в подарок?

Замиокулькас замиофолия

Это растение подойдет тем, кто постоянно работает и не может должным образом ухаживать за вазонами. Замиокулькас накапливает воду в листьях и может выжить без полива несколько недель. Растение хорошо переносит низкий уровень освещенности, а его зеленый блестящий цвет выглядит очень красиво.



Лучшие растения в подарок / Фото Pinterest

Спатифиллум

Растение имеет красивые белые цветки, которые в сочетании с темно-зелеными листьями выглядят довольно красиво. Если спатифилуму не хватит воды, он просто сбросит листья, а через час снова вернется в прежнее состояние.



Растения, которые можно подарить вместо цветов / Фото Pinterest

Монстера перфората

Это растение способно придать помещению тропический шарм. Его зазубренные листья выглядят довольно интересно, поэтому при выборе подарка рекомендуют выбирать молодое растение, чтобы получатель мог наблюдать за увлекательным процессом развития листьев.



Лучшие растения в подарок / Фото Pinterest

Пилея

Это комнатное растение выглядит очаровательно благодаря идеально симметричным листьям на тонких черешках. По поверью, пилея способна приносить финансовый успех в дом.



Растения, которые можно подарить вместо цветов / Фото Pinterest

Орхидея фаленопсис

Некоторые люди боятся выращивать орхидею, поскольку считают, что она сложна в уходе. Но на самом деле сорт фаленопсис хорошо растет в помещении. Весь секрет заключается лишь в отказе от традиционного полива. Это растение рекомендуют замачивать в миске с водой раз в неделю.



Лучшие растения в подарок / Фото Pinterest

Если хочется сделать подарок, который не завянет через несколько дней, комнатное растение станет прекрасной альтернативой букету. Главное – выбрать вид, который будет соответствовать образу жизни и предпочтениям человека.