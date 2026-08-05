До того ж кімнатні рослини не лише прикрашають оселю, але й створюють затишок і можуть стати значно практичнішим подарунком, пише Interia Kobieta. За належного догляду вони тішитимуть власника роками.

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Які кімнатні рослини купити на подарунок?

Заміокулькас заміофолія

Ця рослина підійде для тих, хто постійно працює й не може належним чином доглядати за вазонами. Заміокулькас накопичує воду у листі й може вижити без поливу кілька тижнів. Рослина добре переносить низький рівень освітлення, а її зелений блискучий колір виглядає дуже красиво.



Найкращі рослини для подарунку / Фото Pinterest

Спатифілум

Рослина має красиві білі квіти, які в поєднанні з темно-зеленим листям виглядають доволі красиво. Якщо спатифілуму буде недостатньо води, він просто скине листя, а за годину знову повернеться у попередній стан.



Рослини, які можна подарувати замість квітів / Фото Pinterest

Монстера перфората

Ця рослина здатна надати приміщенні тропічного шарму. Її зазубрене листя виглядає доволі цікаво, тому при виборі подарунка радять обирати молоду рослину, щоб одержувач міг спостерігати за захопливим процесом розвитку листя.



Найкращі рослини для подарунку / Фото Pinterest

Пілея

Ця кімнатна рослина має чарівний вигляд завдяки ідеальному симетричному листю на тонких черешках. За прикметою, пілея здатна приносити фінансовий успіх у дім.



Рослини, які можна подарувати замість квітів / Фото Pinterest

Орхідея фаленопсис

Деякі люди бояться вирощувати орхідею, оскільки вважають, що вона складна у догляді. Та насправді сорт фаленопсис добре росте у приміщенні. Увесь секрет лише полягає у відмові від традиційного поливу. Цю рослину радять замочувати в мисці з водою раз на тиждень.



Найкращі рослини для подарунку / Фото Pinterest

Якщо хочеться зробити подарунок, який не зів'яне за кілька днів, кімнатна рослина стане чудовою альтернативою букету. Головне – обрати вид, який відповідатиме способу життя й вподобанням людини.