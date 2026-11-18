В холодное время года на окнах нередко появляются капли воды, которые стекают на рамы и подоконники. После протирания стекло ненадолго становится сухим, но уже на следующее утро его приходится вытирать заново.

В холодное время года окна нередко покрываются каплями воды, которые стекают на рамы и подоконники. После протирания стекло ненадолго становится сухим, но уже на следующее утро его приходится вытирать заново. Для борьбы с запотеванием используют простой домашний прием – оставляют у окна миску с поваренной солью. Подготовить ее легко: понадобятся лишь сухие кристаллы и небольшая открытая емкость.

Как использовать соль против конденсата на окнах?

Оставить миску с обычной поваренной солью на подоконнике на ночь советует Express. Автор материала опробовал этот способ дома и рассказал, что на следующее утро стекло осталось почти сухим, а сама соль стала влажной.

Для этого насыпьте сухую соль в небольшую миску или тарелку и поставьте у окна, на котором собираются капли. Оставьте емкость открытой на ночь, а утром проверьте состояние стекла и кристаллов.

Поможет ли соль справиться с конденсатом / Фото Unsplash

После первой попытки автор продолжил оставлять соль на подоконнике каждый вечер. По его наблюдениям, конденсата стало заметно меньше, а содержимое миски приходилось менять каждые несколько дней.

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Как часто нужно менять соль?

Ориентируйтесь на состояние кристаллов: увлажненную соль, которая начала слипаться в комочки, замените свежей. Проверяйте ее ежедневно, ведь в разных комнатах она будет отсыревать с разной скоростью. Небольшая миска не заменит вентиляцию, поэтому наряду с этим приемом регулярно проветривайте комнату.

Особенно важно удалять влажный воздух после приготовления пищи, душа и сушки белья. Капли, оставшиеся на стекле или подоконнике, вытрите сухой тканью. Не допускайте скопления воды у рам: постоянная сырость может повредить отделку и создать условия для появления плесени.