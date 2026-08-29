Что делать, если корни деревьев вылезают из-под земли: об этом знают лишь единицы

Иногда бывает так, что корни дерева растут очень близко к поверхности почвы – и в итоге часть из них пробивается наверх. Что делать в таком случае – оставить все как есть или присыпать корни землей – знают не все.

В целом корни ваших растений должны находиться под землей, но у деревьев корни настолько разветвлены, что простираются на очень большой радиус. И они вовсе не такие глубокие, как можно подумать, – поэтому корни проступают над поверхностью, пишет Марта Стюарт.

Что делать, если корни дерева проступают над землей?

Большая часть корневой системы дерева, как ни странно, расположена в верхних 60 сантиметрах почвы – ведь корням нужен кислород для дыхания и поглощения воды. А поскольку корни расположены так близко к поверхности, со временем они могут обнажиться.

Это может быть естественным процессом, происходящим довольно медленно из-за уникального роста каждого дерева, – но иногда к этому приводят и внешние факторы, такие как эрозия почвы или строительство поблизости.

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Когда корни деревьев сильно обнажаются, порой это может мешать обычным садовым работам – кошению травы, посадке растений и т. п. А случайное повреждение корней может привести к заболеваниям дерева или даже к его гибели. Поэтому рано или поздно перед садоводом встает вопрос: нужно ли прикрывать обнаженные корни дерева почвой?

И несмотря на то, что это может показаться хорошей идеей, на самом деле это может поставить под угрозу здоровье и силу вашего дерева. Обнаженные корни на самом деле быстро покрываются корой, которая является частью защитной структуры дерева. И такие корни никогда не следует засыпать почвой – ведь в таком случае кора начнет гнить. Большие обнаженные корни на самом деле являются частью корневой системы – важной структуры, обеспечивающей постоянную устойчивость дерева.



Корни закапывать нельзя / Фото Pexels

Если корни зарыть, они задохнутся. Зато под поверхностью почвы начнут расти новые, более слабые корни – и это приведет к нестабильности дерева. Именно поэтому некоторые большие деревья падают: корни отмирают и влияют на их устойчивость.

Но если причиной обнажения корней стала эрозия почвы или же большие внезапные смывы земли – это другое дело. Тогда исчезнувшую почву можно и нужно заменить. Главное – не использовать тяжелую глинистую почву.

Что делать вместо этого?

Если обнаженные корни нельзя покрывать почвой, какое решение найти? Садоводы советуют вместо этого использовать слой мульчи толщиной 5–7 сантиметров. Выбирайте крупную древесную стружку или мульчу из сосновой коры, чтобы обеспечить наилучшую циркуляцию воздуха.