Загалом коріння ваших рослин має бути під землею – але дерева мають такі розгалужені корені, що вони простягаються по дуже широкому радіусу. І вони зовсім не такі глибокі, як можна подумати – тож коріння проступає над поверхнею, пише Martha Stewart.

Що робити, якщо коріння дерева проступає над землею?

Більша частина кореневої системи дерева, як не дивно, розташована у верхніх 60 сантиметрах ґрунту – адже корінню потрібний кисень для дихання та поглинання води. А оскільки коріння розташоване так близько до поверхні, з часом воно може оголитися.

Це може бути природнім процесом, що відбувається досить повільно через унікальний ріст кожного дерева – але іноді до цього призводять і зовнішні фактори, як-от ерозія ґрунту чи будівництво неподалік.

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Коли коріння дерев сильно оголюється, часом це може заважати звичайним садовим роботам – косінню трави, посадці рослин тощо. А випадкове пошкодження коріння може призвести до хвороб дерева чи навіть його загибелі. Тож рано чи пізно перед садівником постає питання – чи потрібно прикривати оголене коріння дерева ґрунтом?

І попри те, що це може видаватися вдалою ідеєю, насправді це може поставити під загрозу здоров'я та силу вашого дерева. Оголене коріння насправді швидко вкривається корою, що є частиною захисної структури дерева. І таке коріння ніколи не слід засипати ґрунтом – адже в такому випадку кора почне гнити. Велике оголене коріння насправді є частиною кореневого розростання – важливої структури для постійної стабільності дерева.



Коріння закопувати не можна / Фото Pexels

Якщо коріння закопати, воно задихнеться. Натомість під поверхнею ґрунту почне наростати нове, слабше коріння – і це призведе до нестабільності дерева. Саме тому деякі великі дерева падають: коріння відмирає та впливає на їхню стійкість.

Але якщо причиною оголення коріння стала ерозія ґрунту, або ж великі раптові змивання землі – це інша справа. Тоді ґрунт, що зник, можна і потрібно замінити. Головне – не використовувати важкий глинистий ґрунт.

Що робити натомість?

Якщо оголене коріння не можна вкривати ґрунтом, яке є рішення? Садівники радять натомість використати шар мульчі у 5 – 7 сантиметрів. Обирайте грубу деревну стружку чи мульчу з соснової кори, аби забезпечити найкращу циркуляцію повітря.