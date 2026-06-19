Кроты исчезнут с участка: что на самом деле может отпугнуть вредителей

Кроты могут испортить газон, сад и клумбу, особенно если их на участке слишком много. Их подземные ходы повреждают корни и портят внешний вид территории. Поэтому многие дачники ищут различные способы, которые помогут отпугнуть вредителей без применения жестких методов.

Одним из самых популярных народных средств считается нафталин, пишет Wprost Dom. Его резкий запах может дезориентировать кротов и заставить их покинуть эти места.

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Как избавиться от кротов?

Дачники советуют заложить шарики или кусочки нафталина в свежие кротовые норы или входы в туннели. Нафталин содержит вещества с очень интенсивным ароматом, а у кротов обоняние весьма развито, поэтому запах начнет их раздражать.

Вместе с кротами с участка могут исчезнуть и полевки, которые также полагаются на свое обоняние при поиске пищи или передвижении под землей.

Впрочем, многие садоводы замечают, что новые холмики после нафталина появляются через несколько недель. Это связано с тем, что запах со временем выветривается, поэтому вредители снова возвращаются на участок. Запах нафталина ослабляют и дожди, поэтому его нужно постоянно обновлять.

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Метод с нафталином скорее действует как сдерживающий фактор. Его можно использовать время от времени, но если кроты постоянно мигрируют по участку, то стоит прибегнуть к другому решению.

В целом нафталин, хотя и используется, тем не менее вреден для людей, домашних животных и почвенных организмов. Поэтому его не рекомендуют применять возле огородов, колодцев или тех мест, где ходят кошки и собаки.

Что действительно помогает против кротов?

Садоводы в последнее время вместо нафталина выбирают посадку бархатцев, использование бузины и специальных вибрирующих средств, отпугивающих вредителей. Клумбы и грядки можно даже ограждать сетками, предназначенными для защиты от кротов.

Особенно эффективны чернобрывцы. Для людей они не имеют слишком резкого аромата, а вот кротов и полевок отпугивают. Посадка этих цветов действительно может уменьшить количество этих вредителей.



Посадка бархатцев отпугивает кротов / Фото Pexels

Однако следует помнить, что кроты не являются полностью врагами на участке. И хотя кротовые ходы портят вид участка, сами кроты не уничтожают корни растений. Они охотятся на личинок, проволочников и других беспозвоночных, обитающих в почве.