Чтобы в доме было уютнее: правила выбора ковра для разных комнат

При покупке ковра обычно обращают внимание на его цвет, материал и рисунок. В то же время не менее важную роль играет форма изделия, поскольку от нее зависит, насколько гармонично будет выглядеть интерьер.

Издание Love Deco рассказало, как правильно подобрать ковер для разных комнат.

Почему форма ковра имеет значение?

Ковер помогает объединить мебель в единую композицию и визуально отделить определенную зону от остальной части помещения. Например, в гостиной он объединяет диван, кресла и журнальный столик, а в столовой выделяет пространство вокруг стола. Форма изделия влияет на восприятие комнаты и общий баланс интерьера.

Прямоугольные ковры хорошо вписываются в большинство помещений, создавая ощущение упорядоченности. Круглые модели, напротив, придают пространству плавность и смягчают интерьеры, в которых преобладают острые углы и прямые линии.

Выбирая ковер, дизайнеры советуют учитывать расположение мебели и назначение зоны, которую нужно выделить. Ориентироваться только на форму комнаты не стоит, ведь именно сочетание всех элементов помогает создать целостный интерьер.

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В каких случаях подойдет круглый ковер?

Круглый ковер станет удачным решением, если хочется сделать интерьер мягче и уютнее. Благодаря плавным очертаниям он придает помещению непринужденность и создает более гостеприимную атмосферу.

Особенно гармонично такой ковер смотрится под круглым столом, поскольку повторяет его форму. Так же его можно положить в уголке для чтения, детской игровой зоне, просторной прихожей или небольшой комнате.

Еще одно преимущество круглой модели – способность визуально расширять пространство. Она смягчает прямые линии мебели и делает общее восприятие помещения более плавным. Поэтому круглые ковры уместны даже в комнатах квадратной формы.

Почему прямоугольные ковры удобны?

Прямоугольные модели считаются универсальными, поскольку они хорошо сочетаются с большинством мебели и планировок. Поскольку кровати, диваны и многие другие предметы интерьера имеют прямоугольную форму, подобрать к ним подходящий ковер обычно несложно.

В гостиной он помогает сгруппировать диван, кресла и журнальный столик, а в спальне повторяет контуры кровати и поддерживает визуальное равновесие. Для кухни прямоугольный ковер также будет уместен, особенно если стол имеет прямоугольную или овальную столешницу.

Кроме того, такие ковры обычно покрывают большую площадь пола. Именно поэтому их часто выбирают для просторных комнат или помещений, где нужно объединить несколько предметов мебели в одну функциональную зону.



Ковер украшает интерьер дома / Фото Pexels

Как подобрать форму ковра для разных комнат?

При выборе стоит учитывать форму главного предмета мебели. Например, под круглый стол подойдет круглый ковер, тогда как возле прямого дивана или под кроватью обычно лучше смотрится прямоугольная модель.

Для большой гостиной прямоугольный ковер станет практичным вариантом, ведь он поможет объединить мебель в единую зону отдыха. Зато круглое изделие хорошо подойдет для небольшого уголка для чтения или дополнительного места для отдыха, где нужно деликатно разграничить пространство.

В детской комнате можно использовать ковры обеих форм. Круглые модели удобны для игровых или читательских зон, а прямоугольные обеспечивают больше свободной поверхности для повседневных занятий.

В то же время не стоит забывать о размере ковра. Даже правильно подобранная форма не спасет ситуацию, если изделие будет слишком маленьким и нарушит визуальный баланс комнаты.

В гостиной желательно разместить ковер так, чтобы на нем стояли хотя бы передние ножки дивана и кресел. На кухне он должен быть достаточно большим, чтобы отодвинутые стулья не выходили за его пределы.