Крысы исчезнут за 24 часа: они ненавидят только один запах

В летнее время крысы активизируются в садах и гаражах. Большинство людей привыкли отпугивать грызунов ядом, однако решить проблему можно гораздо проще.

Справиться с крысами на участке поможет обычная перечная мята, резкий аромат которой мгновенно отпугивает грызунов, пишет Wprost Dom.

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Как вывести крыс из двора или дома?

Масло перечной мяты не уничтожает крыс, но дезориентирует их в пространстве из-за интенсивного запаха. У грызунов довольно развито обоняние, которое они используют для поиска пищи, поэтому запах мяты отпугивает их настолько, что к участку с этим ароматом они больше не возвращаются.

Чаще всего в теплое время грызуны появляются:

возле компостных ям;

рядом с кормушками и мисками для животных;

в гаражах, где хранятся семена;

под кучами дров;

возле протекающих сливов и труб.

Приготовить мятный спрей против грызунов достаточно просто. Для раствора нужны лишь 250 миллиграммов воды и 10 – 15 капель масла перечной мяты.



Крысы не любят запаха перечной мяты / Фото Pexels

Разведенное средство следует перелить в пульверизатор и распылить в тех местах, где могут быть крысы: вокруг компостного контейнера, гаражных ворот, вентиляционных решеток, щелей у труб и тому подобное.

Однако аромат эфирного масла растворяется через 2 – 3 дня, поэтому опрыскивание стоит время от времени возобновлять.

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Но для того, чтобы грызуны не возвращались на участок, нужно хранить корм для животных в герметичных контейнерах, не оставлять остатки пищи на террасе и косить высокую траву возле заборов.

Крысы являются достаточно опасными, потому что переносят бактерии и паразитов, поэтому при первом появлении грызунов дома или во дворе, стоит сразу применить раствор из перечной мяты.