Куда засыпать порошок в стиральной машине: что означают символы I, II и цветок

Почти все стиральные машины имеют три отсека для моющих средств, однако для обычной стирки используется только один из них. Если перепутать их назначение, одежда может постираться хуже, а в лотке останется нерастворимый порошок или остатки моющих средств.

Именно поэтому стоит понимать, что означают в отсеках отметки I, II и символ цветка, пишет Deccoria.

Что означают различные символы в отсеке?

Расположение отсеков зависит от модели стиральной машины, поэтому ориентироваться следует не на их место, а на маркировку.

I – отсек для моющего средства, которое используется только во время программ с предварительной стиркой.

– отсек для моющего средства, которое используется только во время программ с предварительной стиркой. II – отсек для основной стирки. Именно сюда нужно засыпать порошок или наливать жидкое моющее средство.

– отсек для основной стирки. Именно сюда нужно засыпать порошок или наливать жидкое моющее средство. Цветок – отсек для кондиционера или смягчителя для белья. Внутри есть отметка MAX, которую не следует превышать.

В некоторых моделях также могут быть отдельные отсеки для жидкого моющего средства, отбеливателя или система автоматической дозировки.

Когда использовать отсек для кондиционера?

Кондиционер в стиральной машине нужно добавлять только в отсек с символом цветка. Стиральная машина использует его в конце цикла стирки во время полоскания.

Впрочем, кондиционер нужно использовать не всегда. Его не рекомендуют добавлять к полотенцам, спортивной одежде, детским вещам или одежде из деликатных тканей.

Кондиционер не отстирывает пятна. Его главная задача – сделать ткань мягче и придать ей приятный запах.



Кондиционер заливают в третье отделение / Фото Pexels

Что будет, если перепутать отсеки?

Ошибка при загрузке может повлиять на результат стирки. Например, если засыпать порошок в отсек I, а программа не предусматривает предварительной стирки, он может так и остаться в лотке, а вещи выстираются хуже.

Если порошок попадет в отсек для кондиционера, он начнет действовать только во время полоскания, когда уже не сможет удалить грязь. В таком случае на одежде могут остаться следы от порошка.

Кондиционер в отсеке II начнет использоваться слишком рано и не выполнит свою функцию.

Очень важно не превышать рекомендуемое количество средств. Избыток порошка или геля может вызвать чрезмерное пенообразование, оставить налет на одежде или способствовать накоплению остатков внутри стиральной машины.

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Как почистить лоток для моющих средств?

Остатки порошка, кондиционера и влага со временем могут способствовать появлению плесени. Из-за этого моющее средство хуже попадает в барабан, а вещи после стирки могут оставаться несвежими.

Лотки рекомендуется очищать не реже одного раза в месяц. Для этого нужно вынуть лоток из стиральной машины, промыть под теплой водой, а затем очистить углы и отверстия мягкой щеткой. После этого достаточно хорошо промыть и высушить все детали.

Кроме того, необходимо очистить место, куда вставляется лоток. Перед этим стиральную машину нужно отключить от электросети. Кроме того, после завершения стирки дверцу барабана и лоток стоит оставлять немного приоткрытыми, чтобы влага быстрее испарялась и снизился риск образования плесени.