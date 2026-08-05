Саме тому варто розуміти, що означають у відділеннях позначки І, ІІ та символ квітки, пише Deccoria.

Що означають різні символи у відсіку?

Розташування відділень залежить від моделі пральної машини, тому орієнтуватися слід не на їхнє місце, а на маркування.

I – відсік для мийного засобу, який використовується лише під час програм із попереднім пранням.

– відсік для мийного засобу, який використовується лише під час програм із попереднім пранням. II – відділення для основного прання. Саме сюди потрібно засипати порошок чи наливати рідкий миючий засіб.

– відділення для основного прання. Саме сюди потрібно засипати порошок чи наливати рідкий миючий засіб. Квітка – відсік для кондиціонера чи пом’якшувача для білизни. Усередині є позначка MAX, яку не варто перевищувати.

У деяких моделях також можуть бути окремі відсіки для рідкого порошку для прання, відбілювача чи система автоматичного дозування.

Коли використовувати відділення для кондиціонера?

Пом’якшувач у пральній машині потрібно додавати лише у відсік із символом квітки. Пральна машина використовує його наприкінці циклу прання під час полоскання.

Втім, кондиціонер потрібно використовувати не завжди. Його не радять додавати до рушників, спортивного одягу, дитячих речей чи одягу із чутливою шкірою.

Пом’якшувач плями не відпирає. Його головне завдання – зробити тканину м’якшою й надати їй приємного запаху.



Кондиціонер заливають у третє відділення / Фото Pexels

Що буде, якщо переплутати відділення?

Машинальна помилка може вплинути на результат прання. До прикладу, якщо засипати порошок у відділення І, а програма не передбачає попереднього прання, він може так і залишитися в лотку, а речі виперуться гірше.

Якщо порошок потрапить у відсік для кондиціонера, він подасться лише під час полоскання, коли вже не зможе видалити бруд. У такому разі на одязі можуть залишитися сліди від порошку.

Кондиціонер у відділенні II почне використовуватися занадто рано й не виконає своєї функції.

Дуже важливо не перевищувати рекомендовану кількість засобів. Надлишок порошку чи гелю може спричинити надмірне піноутворення, залишити наліт на одязі чи сприяти накопиченню залишків усередині пральної машини.

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Як почистити лоток для миючих засобів?

Залишки порошку, кондиціонера та волога з часом можуть сприяти появі цвілі. Через це мийний засіб гірше потрапляє до барабана, а речі після прання можуть залишатися несвіжими.

Лотки рекомендують очищати щонайменше раз на місяць. Для цього потрібно вийняти шухляду з пральної машини, промити під теплою водою, а тоді очистити куточки та отвори м’якою щіткою. Після цього достатньо добре промити і висушити усі деталі.

Додатково потрібно очистити місце, куди вставляється лоток. Перед цим пральну машину потрібно від’єднати від електромережі. Крім того, після завершення прання дверцята барабану та шухляду варто залишати трохи відкритими, щоб швидше випаровувалася волога й зменшився ризик утворення цвілі.