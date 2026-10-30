4 прически, которые француженки носят десятилетиями: они никогда не выходят из моды

Когда речь заходит о красоте и уходе за собой, француженки уже давно служат примером для подражания. Их секрет заключается в непринужденности, естественности и умении выглядеть стильно без лишних усилий.

Это касается не только макияжа и ухода за кожей, но и причесок, сочетающих в себе простоту, элегантность и легкую небрежность, пишет In Journal.

На протяжении десятилетий иконы французского стиля, в частности Джейн Биркин и Брижит Бардо, вдохновляли женщин по всему миру своими прическами. Их прически не теряют актуальности и по сей день, поскольку легко вписываются в повседневные образы.

Поэтому далее расскажем о четырех популярных прическах француженок, которые остаются модными на протяжении многих лет.

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Какие прически любят француженки?

Французский боб

От классического боба эта прическа отличается плавными переходами, объемом и богатой текстурой. Французский боб короткий, и желательно носить его с челкой. Такая стрижка идеально подходит женщинам с густыми от природы и слегка волнистыми волосами.

Челка и длинные волосы

Эта прическа стала популярной благодаря Джейн Биркин. Челку можно выбирать в зависимости от формы лица, но парижанки делают ставку на длинную челку, которую носят с пробором посередине.

Слои в волосах

Француженки также обожают многослойную стрижку. Такой вариант подойдет тем, кто хочет добавить немного динамичности образу. Укладывать такую стрижку следует, закручивая кончики внутрь большой щеткой.

Длинный боб

Также француженки любят удлиненный вариант боба, который они тоже носят с челкой. Длинный боб они специально укладывают так, чтобы он выглядел небрежно и немного неопрятно. Добиться такого образа гораздо легче, если волосы густые и объемные. Женщинам с тонкими волосами понадобится текстурирующее средство. В таком случае отлично подойдет сухой шампунь.

Французские прически доказывают, что для стильного образа не нужны сложные укладки или много времени перед зеркалом. Достаточно найти вариант, который подходит именно вам, и сделать ставку на естественность или легкую небрежность.