Без включения кондиционера: как охладить квартиру в жаркие дни

В жаркую погоду квартира нагревается с утра уже за считанные часы, а стены способны излучать тепло еще долго после захода солнца. Чтобы не включать кондиционер на максимум, стоит воспользоваться идеей с мокрым полотенцем.

Некоторые могут к этому трюку относиться скептически, но он действительно помогает, пишет Wprost Dom. Сначала может показаться, что это совсем недейственный интернет-трюк, однако влажное полотенце действительно меняет восприятие температуры в комнате.

Как охладить квартиру в жару?

Весь механизм охлаждения базируется на испарении. Когда влага из ткани начинает испаряться, то для этого нужно тепло.

Вода забирает часть тепловой энергии из воздуха в комнате, из-за чего температура ощущается ниже. Именно поэтому у мокрого полотенца или простыни может становиться прохладнее.

Этот трюк лучше всего работает в тех помещениях, где воздух застаивается и становится тяжелым – в спальне или маленькой гостиной.

Все, что нужно сделать – это повесить два хорошо отжатых полотенца на сушилку, размещенную возле открытого окна.



Мокрые полотенца улучшат пребывание в помещении

Лучше всего подойдут светлые, тонкие полотенца или простыни. Также следует помнить, что полотенце должно быть влажным, а не мокрым. Слишком влажная ткань может повысить влажность в доме.

Воздух может стать тяжелым и душным, поэтому 1 – 2 полотенец будет достаточно для создания умеренной температуры утром или вечером.

Такое действие не заменит кондиционер, но точно улучшит качество сна, особенно ночью, когда тело нуждается в охлаждении. Трюк с полотенцем лучше всего работает в сухой и жаркий день.

Почему полотенца после стирки могут плохо пахнуть?

Основной причиной плохого запаха одежды после стирки является перегрузка барабана стиральной машины.

Специалисты рекомендуют оставлять достаточно свободного места в барабане и придерживаться рекомендованной дозы моющего средства.

Небольшая загрузка занимает примерно четверть объема барабана;

Средняя – около половины;

Большая – до трех четвертей;

Очень большая – почти весь барабан, но без сильной утрамбовки.

Если же одежду приходится прижимать в барабане, то это будет означать, что он уже переполнен. В таком случае количество вещей для стирки надо уменьшить.