Дехто може до цього трюку ставитися скептично, але він справді допомагає, пише Wprost Dom. Спочатку може здатися, що це зовсім недієвий інтернет-трюк, проте вологий рушник справді змінює сприйняття температури в кімнаті.

Читайте також Через цю помилку під час прання пляму вивести майже неможливо

Як охолодити квартиру в спеку?

Увесь механізм охолодження базується на випаровуванні. Коли волога з тканини починає випаровуватись, то для цього потрібне тепло.

Вода забирає частину теплової енергії з повітря в кімнаті, через що температура відчувається нижчою. Саме тому біля мокрого рушника чи простирадла може ставати прохолодніше.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Якщо шукаєте, де придбати рушники зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше.

Цей трюк найкраще працює в тих приміщеннях, де повітря застоюється й стає важким – у спальні чи маленькій вітальні.

Все, що потрібно зробити – це повісити два добре віджатих рушники на сушарку, розміщену біля відкритого вікна.



Мокрі рушники покращать перебування в приміщенні / Фото Pexels

Найкраще підійдуть світлі, тонкі рушники чи простирадла. Також слід пам’ятати, що рушник повинен бути вологим, а не мокрим. Занадто волога тканина може підвищити вологість у домі.

Повітря може стати важким і задушливим, тому 1 – 2 рушників буде достатньо для створення помірної температури вранці чи ввечері.

Така дія не замінить кондиціонер, але точно покращить якість сну, особливо вночі, коли тіло потребує охолодження. Трюк з рушником найкраще працює в сухий та спекотний день.

Чому рушники після прання можуть погано пахнути?

Основною причиною поганого запаху одягу після прання є перевантаження барабана пральної машини.

Фахівці рекомендують залишати достатньо вільного місця в барабані та дотримуватись рекомендованої дози миючого засобу.

Невелике завантаження займає приблизно чверть об’єму;

Середнє – близько половини;

Велике – до трьох чвертей;

Дуже велике – майже весь барабан, але без шільного утрамбування.

Якщо ж одяг доводиться притискати в барабані, то це означатиме, що він вже переповнений. У такому випадку кількість речей для прання треба зменшити.