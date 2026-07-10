Эти цветки растут 20 лет на одном месте: садоводы их обожают

Многим из нас на участках встречались лилейники, однако лишь немногие знают, что эти цветы могут расти на одном месте несколько десятков лет. Визуально они могут напоминать лилии, но имеют определенное отличие.

Лилия образует один стебель с цветочком, а лилейники растут плотными кустами, усыпанными цветами, пишет Interia Zielona.

Что нужно знать о лилейниках?

Лилиум достигает высоты от 30 сантиметров до 1,5 метра. Цветение продолжается с июня по август, поэтому уже сейчас их можно увидеть на многих участках.

Особенностью растений является и то, что они устойчивы к засухе и сильным дождям. Такая адаптивность подходит для тех, кто хочет украсить клумбу декоративными цветами.

Выращивать лилейники лучше всего на солнечном месте. Сажают растение чаще всего в богатую гумусом и плодородную почву. Наиболее выносливыми считаются листопадные сорта, которые хорошо переносят мороз зимой.



Лилейники часто встречаются на участках / Фото Pinterest

Когда и как сажать лилейники?

Садоводы высаживают растения весной, чтобы они успели укорениться до наступления жары. Также их можно сажать осенью – с сентября по ноябрь, чтобы растение укоренилось еще до заморозков.

Перед посадкой саженец нужно замочить в воде на 2 часа, а посадочную яму сделать достаточно глубокой, чтобы поместить большой корневой ком, не повредив корни.

Сажать цветки нужно так, чтобы точка роста была покрыта слоем почвы примерно на 3 сантиметра. Уже после посадки растения следует обрезать до двух третей высоты. Такая мера поможет растению быстрее укорениться.

В целом лилейники очень обильно цветут, но если бутоны не раскрываются, то это может указывать на определенные ошибки. Чаще всего причиной плохого цветения является неправильно выбранное место с недостаточным количеством солнца, слишком глубокая посадка или тяжелая и глинистая почва.

Сажать лилейники можно рядом с розами и рудбекией. В садах их можно сочетать с сибирскими ирисами или многолетними подсолнухами.