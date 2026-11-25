1 декабря Убывающая Луна 21 день 2 декабря Убывающая луна 22-й день 3 декабря Последняя четверть 23-й день 4 декабря Убывающая луна 24-й день 5 декабря Убывающая луна 25-й день 6 декабря Убывающая луна 26-й день 7 декабря Убывающая луна 27-й день 8 декабря Убывающая луна 28-й день 9 декабря Новолуние 29-й день 10 декабря Новолуние 0-й день 11 декабря Растущая луна 1 день 12 декабря Растущая луна 2-й день 13 декабря Растущая луна 3-й день 14 декабря Растущая луна 4-й день 15 декабря Растущая луна 5-й день 16 декабря Растущая луна 6-й день 17 декабря Первая четверть 7-й день 18 декабря Растущая луна 8-й день 19 декабря Растущая луна 9-й день 20 декабря Растущая луна 10-й день 21 декабря Растущая луна 11-й день 22 декабря Растущая луна 12-й день 23 декабря Растущая луна 13-й день 24 декабря Полнолуние 14-й день 25 декабря Убывающая луна 15-й день 26 декабря Убывающая луна 16-й день 27 декабря Убывающая луна 17-й день Убывающая луна 18-й день 29 декабря Убывающая луна 19-й день 30 декабря Убывающая луна 20-й день 31 декабря Убывающая луна 21 день

Как фазы Луны в декабре будут влиять на человека?

Лунный цикл, в отличие от календарного месяца, длится примерно 29 дней – и каждый его этап отличается своим "поведением". Новолуние – это время для спокойного начала различных дел, и оно идеально подходит для того, чтобы обдумать что-то новое. Но действовать в этот период нужно медленно и без спешки.

Первая четверть – это время, когда появляется все больше внутренних сил, чтобы сдвинуть дела с мертвой точки. А вот в полнолуние эмоции выходят на первый план, поэтому лучше не перегружать себя важными решениями.

Последняя четверть подталкивает к завершению, подведению итогов и очищению пространства вокруг себя.

Согласно лунному календарю, в декабре ожидается несколько очень благоприятных дней – 2, 3, 5, 6, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 27 и 28 декабря. Именно эти даты идеально подходят для планирования будущего, решения финансовых вопросов и важных дел.

Между тем 8, 9, 10 и 24 декабря лучше сбавить темп и отдохнуть, ведь это не очень благоприятные дни по лунному календарю.