Этих дней стоит остерегаться: лунный календарь на декабрь 2026 года
Декабрь 2026 года – это месяц с особым ритмом. Одни дни в нем отличаются спокойствием, а вот другие могут принести резкие перемены или напряжение. Именно лунный календарь поможет сориентироваться и организовать свои дела наилучшим образом.
Лунный календарь фиксирует моменты, когда активность Луны максимальна, а также периоды, которые могут оказаться довольно сложными, пишет Weather Space Live.
Лунный календарь на декабрь
|1 декабря
|Убывающая Луна
|21 день
|2 декабря
|Убывающая луна
|22-й день
|3 декабря
|Последняя четверть
|23-й день
|4 декабря
|Убывающая луна
|24-й день
|5 декабря
|Убывающая луна
|25-й день
|6 декабря
|Убывающая луна
|26-й день
|7 декабря
|Убывающая луна
|27-й день
|8 декабря
|Убывающая луна
|28-й день
|9 декабря
|Новолуние
|29-й день
|10 декабря
|Новолуние
|0-й день
|11 декабря
|Растущая луна
|1 день
|12 декабря
|Растущая луна
|2-й день
|13 декабря
|Растущая луна
|3-й день
|14 декабря
|Растущая луна
|4-й день
|15 декабря
|Растущая луна
|5-й день
|16 декабря
|Растущая луна
|6-й день
|17 декабря
|Первая четверть
|7-й день
|18 декабря
|Растущая луна
|8-й день
|19 декабря
|Растущая луна
|9-й день
|20 декабря
|Растущая луна
|10-й день
|21 декабря
|Растущая луна
|11-й день
|22 декабря
|Растущая луна
|12-й день
|23 декабря
|Растущая луна
|13-й день
|24 декабря
|Полнолуние
|14-й день
|25 декабря
|Убывающая луна
|15-й день
|26 декабря
|Убывающая луна
|16-й день
|27 декабря
|Убывающая луна
|17-й день
|Убывающая луна
|18-й день
|29 декабря
|Убывающая луна
|19-й день
|30 декабря
|Убывающая луна
|20-й день
|31 декабря
|Убывающая луна
|21 день
Как фазы Луны в декабре будут влиять на человека?
Лунный цикл, в отличие от календарного месяца, длится примерно 29 дней – и каждый его этап отличается своим "поведением". Новолуние – это время для спокойного начала различных дел, и оно идеально подходит для того, чтобы обдумать что-то новое. Но действовать в этот период нужно медленно и без спешки.
Первая четверть – это время, когда появляется все больше внутренних сил, чтобы сдвинуть дела с мертвой точки. А вот в полнолуние эмоции выходят на первый план, поэтому лучше не перегружать себя важными решениями.
Последняя четверть подталкивает к завершению, подведению итогов и очищению пространства вокруг себя.
Согласно лунному календарю, в декабре ожидается несколько очень благоприятных дней – 2, 3, 5, 6, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 27 и 28 декабря. Именно эти даты идеально подходят для планирования будущего, решения финансовых вопросов и важных дел.
Между тем 8, 9, 10 и 24 декабря лучше сбавить темп и отдохнуть, ведь это не очень благоприятные дни по лунному календарю.