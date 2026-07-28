Растения точно поблагодарят: лунный календарь огородника на август

Август – это период, когда уже можно понемногу подводить итоги дачного сезона, но работы предстоит немало. Нужно и собрать урожай, и обработать растения, и убрать кое-что из огорода.

Многие дачники и садоводы для того, чтобы не пропустить важные моменты работы, пользуются лунным календарем. Он не только напоминает о важных задачах, но и подсказывает наиболее благоприятное время для их выполнения, пишет 24 Канал.

Как распланировать август 2026 дачнику?

Для того чтобы все работы в саду и на огороде были максимально эффективными, задачу следует максимально согласовать с фазами Луны. И сделать это не так уж сложно – достаточно лишь учитывать вообще удачные и неудачные дни для садоводства.

К примеру, для посадки и пересадки растений в августе 2026 года подходят такие даты – 1, 2, 5, 6, 9, 10, 18, 19, 23, 24, 29 августа.

А вот 7, 8, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 августа к огороду и саду лучше не приближаться.

Далее делимся более подробным календарем для дачников на предстоящий месяц.

1 августа. Идеальный день для посадки и пересадки большинства растений. Можно также заниматься поливом, а собранный урожай следует сразу же пустить на переработку или съесть, потому что он долго не будет лежать.

2 августа. День также благоприятен практически всем работам в саду и на огороде. Можно высеять редьку и несколько других растений, еще успеющих дать урожай этой осенью.

3 августа. Это нейтральный день, но лучше не сажать плодовые культуры, если есть возможность. Можно подкормить почву и посадить декоративные растения.

4 августа. Сажать можно только декоративные растения и культуры, от которых не ожидается урожай.

5 августа. Хорошее время для посадок и пересадок растений можно подкармливать огород и сад, а также консервировать собранный урожай.

6 августа. Можно сеять растения, пересаживать их и собирать урожай – день благоприятный для всех работ.

7 – 8 августа. Лучше не сажать и не пересаживать растения, а также по возможности воздержаться от полива. Вместо этого можно заняться обрезкой и обработками от вредителей.

9 – 10 августа. Удачные дни для посадки и пересадки растений. Но собранный в это время урожай лучше использовать сразу, а не ждать. Можно высадить салат, рукколу и пряные травы.

11 августа. Неудачный день для посадки – корневая система растений можно испытать слишком большой стресс. Можно уделить время разрыхлению почвы и удалению лишних пасынков у растений, в том числе и помидоров.

12 – 13 августа. Лучше в эти дни вообще не работать в саду, вместо этого посвятить время отдыха.

14 – 16 августа. Это нейтральные дни, которые в целом подходят для огородных работ. Если есть возможность, лучше отложить посадку и пересадку растений, заняться обрезкой, пропалкой и подкормкой.

17 августа. Также нейтральный день, подходящий для работы с цветами. Можно внести минеральные удобрения под кусты и деревья.

18 – 19 августа. Идеальные дни не только для посадок, но и качественного полива огорода и сада. Все культуры очень хорошо воспримут уход.

20 – 22 августа. Можно собирать урожай, предназначенный для долгого хранения, но лучше не заниматься посадкой растений – для этого дни неудачны.

23 августа. Хороший день для размножения плодовых кустов можно прикапывать боковые ветки, а также заниматься поливом. В общем, можно сажать и пересаживать растения.

24 августа. Благоприятный денек для всех видов работ с землей.

25 – 28 августа. В первые три дня лучше не пересаживать растения, но можно заниматься другими задачами: подкармливать, поливать, возделывать и т.д. Но на 28 августа приходится полнолуние, так что от любых работ лучше отказаться вообще.

29 августа. Это благоприятный период для работы в саду и огороде.

30 – 31 августа. Последние дни августа нейтральны. Лучше не сажать и не пересаживать плодовые культуры, но остальные задачи можно спокойно выполнять.