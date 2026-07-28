Чимало дачників і садівників для того, аби не пропустити важливі моменти роботи, користуються місячним календарем. Він не лише нагадує про важливі завдання, але й підказує найбільш сприятливий час для їх виконання, пише 24 Канал.

Як розпланувати серпень 2026 року дачнику?

Для того, аби усі роботи в саду та на городі були максимально ефективними, завдання слід максимально узгодити з фазами Місяця. І зробити це не так вже й складно – достатньо лише зважати на загалом вдалі і невдалі дні для садівництва.

Наприклад, для посадки й пересадки рослин у серпні 2026 року підходять такі дати – 1, 2, 5, 6, 9, 10, 18, 19, 23, 24, 29 серпня.

А ось 7, 8, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 серпня до городу та саду краще не наближатися.

Далі ділимося детальнішим календарем для дачників на прийдешній місяць.

1 серпня. Ідеальний день для посадки й пересадки більшості рослин. Можна також займатися поливом, а зібраний урожай слід одразу ж пустити на переробку чи з'їсти, бо довго він не лежатиме.

2 серпня. День також сприятливий для практично усіх робіт в саду та на городі. Можна висіяти редьку та кілька інших рослин, що ще встигнуть дати урожай цієї осені.

3 серпня. Це нейтральний день, але краще не садити плодові культури, якщо є можливість. Можна натомість підживити ґрунт та посадити декоративні рослини.

4 серпня. Садити можна лише декоративні рослини та культури, від яких не очікується врожай.

5 серпня. Гарний час для посадок і пересадок рослин, можна підживлювати город та сад, а також консервувати зібраний врожай.

6 серпня. Можна сіяти рослини, пересаджувати їх та збирати урожай – день загалом сприятливий для усіх робіт.

7 – 8 серпня. Краще не садити та не пересаджувати рослини, а також за можливості утриматися від поливу. Натомість можна зайнятися обрізкою та обробками від шкідників.

9 – 10 серпня. Надзвичайно вдалі дні для садіння та пересаджування рослин. Але зібраний в цей час урожай краще використати одразу, а не чекати. Можна висадити салат, руколу та пряні трави.

11 серпня. Невдалий день для посадки – коренева система рослин можна зазнати надто великого стресу. Можна приділити час розпушуванню ґрунту та видаленню зайвих пасинків у рослин, зокрема й в помідорів.

12 – 13 серпня. Краще в ці дні взагалі не працювати в саду, натомість присвятити час відпочинку.

14 – 16 серпня. Це – нейтральні дні, що загалом підходять для городніх робіт. Якщо є можливість, краще відкласти посадку та пересадку рослин, натомість зайнятися обрізкою, прополюванням та підживленням.

17 серпня. Також нейтральний день, що підходить для роботи з квітами. Можна внести мінеральні добрива під кущі та дерева.

18 – 19 серпня. Ідеальні дні не лише для посадок, але й для якісного поливу городу та саду. Усі культури дуже добре сприймуть догляд.

20 – 22 серпня. Можна збирати урожай, що призначений для довгого зберігання, але краще не займатися посадкою рослин – для цього дні невдалі.

23 серпня. Гарний день для розмноження плодових кущів – можна прикопувати бокові гілки, а також займатися поливом. Загалом можна садити й пересаджувати рослини.

24 серпня. Сприятливий день для усіх видів робіт з землею.

25 – 28 серпня. Протягом перших трьох днів краще не пересаджувати рослини, але можна займатися іншими завданнями: підживлювати, поливати, обробляти тощо. Та на 28 серпня припадає повня, тож від будь-яких робіт краще відмовитися взагалі.

29 серпня. Це сприятливий період для роботи в саду та на городі.

30 – 31 серпня. Останні дні серпня нейтральні. Краще не садити та не пересаджувати плодові культури, але решту завдань можна спокійно виконувати.