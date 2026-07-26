В эти августовские дни выгодно делать покупки: они принесут радость и удовольствие

В конце лета многие начинают готовиться уже к новому сезону. В августе украинцы часто обновляют гардероб перед осенью, покупают товары для дома, школьные принадлежности или пользуются летними распродажами, чтобы приобрести вещи со скидками.

Фазы Луны могут влиять на эмоции и финансовые решения, поэтому для важных расходов рекомендуется выбирать наиболее благоприятные дни, пишет SpaceWeatherLive.

Согласно лунному календарю на август 2026 года, фазы Луны распределяются следующим образом:

Полнолуние – 28 августа;

28 августа; Убывающая Луна – 1–12 августа, 29–31 августа;

1–12 августа, 29–31 августа; Новолуние – 13 августа;

– 13 августа; Растущая Луна – 14–27 августа.

Когда в августе лучше всего делать покупки?

Самым удачным периодом для дорогих покупок считается Растущая Луна. Именно в это время рекомендуют покупать технику, мебель, предметы интерьера или обновлять гардероб, особенно если хочется воспользоваться летними распродажами перед началом осени.



В период растущей Луны выгодно делать покупки / Фото Pexels

Убывающая Луна подходит для взвешенных и практичных трат. Это время подходит для пополнения запасов первой необходимости или покупки того, что давно было в списке запланированных покупок.

В день Полнолуния лучше воздержаться от дорогих покупок. Считается, что в этот день люди чаще всего поддаются эмоциям, поэтому могут потратить больше, чем планировали.

А вот Новолуние рекомендуется посвятить финансовому планированию. В этот период можно пересмотреть бюджет, составить список будущих покупок. Большие приобретения лучше перенести на последующие дни.

В то же время лучший способ избежать лишних расходов – это заранее планировать бюджет, сравнивать цены и покупать только то, что действительно нужно.