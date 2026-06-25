Когда выгодно делать покупки в июле: лучшие дни для экономии денег

Летом у каждого из нас появляется много дополнительных расходов. В июле большинство планирует отпуск, обустраивает дом, обновляет сезонный гардероб или покупает вещи для активного отдыха. Поэтому вопрос грамотного распределения бюджета становится особенно актуальным.

Чтобы выбрать подходящее время для покупок, следует обратить внимание на лунный календарь, пишет Space Weather Live. Вместо того чтобы ориентироваться на распродажи и акционные предложения, стоит обратить внимание на астрологические прогнозы и фазы Луны.

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Считается, что они могут влиять на эмоциональное состояние человека и его склонность к спонтанным тратам. Именно поэтому перед покупками лучше заглянуть в календарь, чтобы определить удачные и неудачные дни для траты средств.

Согласно лунному календарю на июль 2026 года, фазы Луны распределяются следующим образом:

Полнолуние – 29 июля;

Убывающая Луна – 1–13 июля, 30–31 июля;

Новолуние – 14 июля;

Растущая Луна – 15–28 июля.

Когда можно, а когда не стоит что-то покупать в июле?

Наиболее благоприятный период для обновления гардероба, покупки техники или товаров для дома приходится на фазу Растущей Луны. В это время люди уверенно принимают решения и не жалеют о своих тратах.



Растущая Луна подходит для обновления гардероба / Фото Pexels

Период Убывающей Луны следует использовать для рациональных покупок. Это хорошее время, чтобы приобрести необходимые вещи или купить то, что уже давно было запланировано.

Поскольку на Prom товары продают 60 тысяч продавцов, каталог насчитывает более 120 миллионов позиций и включает как повседневные, так и узкоспециализированные категории.

В полнолуние астрологи не советуют спешить с крупными тратами. Считается, что в этот период возрастает риск необдуманных покупок.

Новолуние подходит для составления списков и планирования будущих расходов. От дорогих вещей стоит отказаться, если покупка не является срочной.

Но независимо от отношения к лунному календарю, предварительное планирование бюджета и обдуманный подход помогут избежать лишних покупок и лучше контролировать собственные финансы.