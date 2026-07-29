Еще не поздно для посева: что посеять на поле в августе

В августе полевые работы не заканчиваются, хотя большинство дачников в последний месяц лета собирают урожай. В августе аграрии все еще могут высевать культуры для осеннего сбора, а также сажать сидераты, которые помогают восстановить плодородие почвы.

Уже давно фермеры и огородники при планировании работ ориентируются на лунный календарь, поскольку знают, что фазы Луны влияют на рост и развитие растений, пишет SpaceWeatherLive.

Считается, что правильно выбранное время посева может способствовать всхожести и лучшему развитию культур. В августе 2026 года будут благоприятные дни для посева и периоды, когда посевные работы лучше отложить.

Согласно лунному календарю на август 2026 года, фазы Луны распределяются так:

Полнолуние – 28 августа;

– 28 августа; Убывающая Луна – 1–12 августа, 29–31 августа;

– 1–12 августа, 29–31 августа; Новолуние – 13 августа;

– 13 августа; Растущая Луна – 14–27 августа.

Что и когда сеять в августе?

1–12 августа, 29–31 августа (убывающая Луна) – считается благоприятным временем для культур, которые формируют урожай в почве. В этот период можно высевать озимую редьку, дайкон, репу, зимнюю редьку, а также отдельные сорта свеклы для осеннего потребления.

После уборки ранних культур можно высевать сидераты – белую горчицу, масличную редьку или смеси бобовых культур для улучшения структуры почвы. Также это время подходит для внесения удобрений, борьбы с сорняками и ухода за полем.



Лунный календарь посадки на поле в августе / Фото Pexels

13 августа (Новолуние) – день, когда от посева большинства культур рекомендуется воздержаться. Зато можно заняться подготовкой участков к осенним работам, очисткой поля после сбора урожая, ремонтом техники и планированием следующих посевов.

14–27 августа (растущая Луна) – благоприятный период для посева культур, урожай которых формируется над поверхностью земли. При благоприятных погодных условиях можно высевать шпинат, рукколу, укроп, петрушку, салаты.

На освободившихся участках высевают сидераты для защиты почвы и накопления органической массы.

28 августа (Полнолуние) – день, когда посевные и пересадочные работы лучше отложить. Зато можно собирать урожай, проводить полив, вносить подкормки, готовить поля к осеннему севу и выполнять другие работы по уходу за растениями.

Впрочем, дачникам при планировании полевых работ следует также учитывать погодные условия, влажность почвы, а также особенности региона.