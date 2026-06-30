Овощи будут расти как на дрожжах: посевной лунный календарь на июль

Июль – это очень "жаркое" время для огородников и дачников, и на отдых времени почти не остается. Растения нуждаются в регулярном уходе –, защите от жары, подкормке, поливе и обрезке.

Чтобы урожай на огороде был обильным, а растения росли быстро и плодоносили, многие огородники обращают внимание не только на погоду, но и на фазы Луны. Часто именно они помогают определить лучшие дни для посадки и пересадки растений, пишет"Зеленая усадьба".

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Когда сажать растения в июле 2026 года?

Июль – это идеальное время не только для сбора урожая. Многие опытные дачники используют середину лета для того, чтобы продолжить посадки. Вот что можно сеять в июле:

редис – 1–20 июля;

укроп, петрушка, шпинат и другая зелень – до 20 июля;

салаты – 1–25 июля;

фасоль – 1–15 июля;

свекла – до 10 июля;

ранние сорта моркови – 5–10 июля;

поздняя капуста – до 10 июля;

огурцы – до 10 июля.

В июле есть несколько особенно благоприятных дней, когда луна находится в фазе роста или в начале убывающего периода. Считается, что если работать с растениями в это время, то они будут лучше приживаться, и у них сформируется более сильная корневая система. В июле такими днями являются 1–7, 9–13, 15–21, 23–28, 30–31 числа.

Впрочем, дачники предупреждают: в дни новолуния, полнолуния и в переходные фазы луны лучше не работать на огороде: растения становятся уязвимыми и могут не прижиться после посадки. В июле 2026 года неблагоприятными являются 8, 14, 22 и 29 числа.