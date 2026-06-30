Для того, аби урожай на городі був щедрим, а рослини росли швидко і плідно, чимало городників дивляться не тільки на погоду, але й на фази Місяця. Часто саме вони допомагають визначити найкращі дні для посадки та пересадки рослин, пише "Зелена садиба".

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Коли садити рослини в липні 2026 року?

Липень – це ідеальний час не лише для збору урожаю. Чимало досвідчених дачників використовують середину літа для того, аби продовжити посадки. Ось що можна сіяти у липні:

редис – 1 – 20 липня;

кріп, петрушка, шпинат і інша зелень – до 20 липня;

салати – 1– 25 липня;

квасоля – 1 – 15 липня;

буряк – до 10 липня;

ранні сорти моркви – 5 – 10 липня;

пізня капуста – до 10 липня;

огірки – до 10 липня.

В липні є кілька особливо сприятливих днів, коли місяць перебуває у фазі зростання, або ж на початку спадного періоду. Вважається, що якщо працювати з рослинами в цей час, то вони будуть краще приживатимуться, і в них формуватиметься сильніша коренева система. В липні такими днями є 1 – 7, 9 – 13, 15 – 21, 23 – 28, 30 – 31 числа.

Втім, дачники попереджають – в дні молодика, повні та у перехідні фази місяця краще не працювати на городі: рослини стають вразливими, і можуть не прижитися після посадки. В липні 2026 року несприятливими є 8, 14, 22 та 29 числа.