В эти дни ничего сажать нельзя: посевной лунный календарь на ноябрь

Ноябрь – подходящий месяц для работы на участке. Даже несмотря на то, что основной сезон уже позади, дел остается немало.

Уже в конце осени многие дачники занимаются посадкой озимых овощей и саженцев. Кроме того, сейчас самое время подготовить участок к зиме, ведь от этого зависит, насколько удачным будет следующий урожай, пишет "Зеленая усадьба".

Что нужно делать в ноябре по лунному календарю?

Астрологи считают, что люди подвержены влиянию фаз Луны, но дачники также убеждены, что это небесное тело влияет и на растения. Лунный календарь, впрочем, учитывает не только фазу, но и знак Зодиака, в котором находится Луна.

В частности, именно убывающая Луна, приходящаяся на 1–8 и 25–30 ноября, считается идеальным временем для посадки и ухода за растениями, плоды которых находятся под землей. Это означает, что в этот период стоит сажать:

луковичные цветы;

озимый чеснок;

озимый лук;

морковь;

свеклу;

редис.

А вот растения с надземными плодами стоит высаживать в период, когда Луна растет, пишет "УНИАН". В ноябре это будет 10–23 числа. Вот какие культуры можно смело высаживать в этот период:

горох;

фасоль;

салаты;

зелень;

деревья;

кустарники.

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Впрочем, есть несколько дней, когда лучше вообще не заниматься посадками на огороде – это новолуние (9 ноября) и полнолуние (24 ноября). Даже если погода кажется очень благоприятной, эти фазы Луны могут очень негативно повлиять на культуры на огороде. И урожая от таких посадок вы можете не дождаться.

Вот какие дни месяца наиболее благоприятны для посадки растений: 1, 4, 6, 17–20, 22–24, 26–28 ноября. Лучше не высаживать растения в такие дни: 2–3, 8–10, 15–16, 21, 23–26. В случае большой необходимости можно сажать овощи в эти дни, но в идеале землю все же не стоит трогать.