Многоножки будут сами убегать из дома: помогут простые средства

Многоножки часто вызывают неприятные эмоции из-за своего необычного вида, однако они не представляют опасности для людей. Более того, эти существа могут бороться с другими нежелательными вредителями в доме, поскольку охотятся на мелких насекомых.

Чаще всего многоножки попадают в дом в поисках влаги и мест для укрытия, пишет Martha Stewart.

Больше всего их привлекают прохладные и затемненные уголки: подвалы, ванные комнаты, чердак, кладовка и тому подобное. Также многоножки могут прятаться в щелях за плинтусами.

Как избавиться от многоножек?

Появление многоножек свидетельствует о другой проблеме. Они являются хищниками, поэтому их часто привлекают те места, где есть много пищи. Если же в доме завелись муравьи, тараканы или мелкие пауки, то в таком месте многоножки могут надолго задержаться.

Для борьбы с насекомыми не обязательно использовать агрессивные химические средства. Популярным решением является диатомовая земля, которую советуют рассыпать вдоль плинтусов и в углах помещений.

Также помогает спрей на основе кедрового масла. Раствор имеет достаточно резкий запах, которого многоножки пытаются избежать. Также хорошо помогают липкие ловушки, которые стоит установить вдоль стен.



Вывести многоножек достаточно просто / Фото Pexels

Эксперты одновременно советуют устранить причины, по которым многоножки поселились в доме. Нужно проверить помещение на наличие протечек и позаботиться о высушивании влажных зон.

Дополнительно можно использовать даже осушитель воздуха, поскольку чрезмерная влажность создает благоприятные условия для многих видов вредителей.

В общем многоножки появляются в помещении через влагу и доступ к пище. Чтобы избежать их появления в доме, нужно поддерживать сухость в подвалах или других сырых помещениях.

Кроме того, стоит следить и за придомовой территорией. Чтобы уменьшить риск появления многоножек стоит:

Регулярно косить газон и не переувлажнять его;

Убирать с участка гнилую древесину и кучи опавших листьев;

Обрезать кусты и другие растения, которые растут слишком близко к дому.

Профилактика – самый эффективный способ защиты, поэтому нужно следить за описанными выше вещами, чтобы не привлечь в дом многоножек.