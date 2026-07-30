T-образный ремешок и туфли на низком каблуке: 5 модных моделей, которые стоит добавить в свой гардероб

Лето еще продолжается, но уже сейчас модницы начинают присматриваться к обуви, которая будет определять главные тенденции осени. Впрочем, большинство трендовых моделей можно смело носить уже сейчас, сочетая их с легкими платьями, джинсами или классическими костюмами.

В этом сезоне дизайнеры сделали ставку на знакомые нам силуэты, но переосмыслили их в современном исполнении, пишет Vogue. В центре внимания оказались элегантные туфли на низком каблуке (kitten heels), туфли с Т-образным ремешком, классические лодочки и другие модели, которые легко впишутся в повседневный гардероб.

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Какую модную обувь стоит добавить в свой гардероб?

Каблуки kitten heels

Для женщин, которые постоянно находятся в движении, изящные каблуки станут идеальным и практичным вариантом на каждый день. Такая обувь выглядит элегантно независимо от того, классические ли это туфли черного цвета или с сложным декором и фурнитурой.



Актуальная обувь 2026 года / Фото Pinterest

Слипперы

Летом или уже осенью эта обувь прекрасно сочетается с легкими платьями или мешковатыми джинсами. Слиперы хорошо подойдут к жакетам, рубашкам или блузкам, поэтому станут своего рода удачной альтернативой балеткам.



Модная обувь 2026 года / Фото Pinterest

Туфли и босоножки с Т-образным ремешком

Красивая деталь обуви в виде Т-образного ремешка вернулась в моду этим летом. Это могут быть босоножки с открытым носком, которые легко носить в теплые дни, или же закрытые туфли, подходящие для осеннего сезона.



Трендовая обувь 2026 года / Фото Pinterest

Классические туфли-лодочки

Именно эта обувь доминирует в обувных трендах уже много лет. Выбирайте для себя классические кожаные или замшевые туфли, из атласа, в базовых цветах или ярких оттенках. Все варианты туфель-лодочек прекрасно подойдут к трендовым образам.



Модная обувь 2026 года / Фото Pinterest

Если вы планируете обновить обувной гардероб к новому сезону, именно эти пары станут удачной инвестицией, поскольку останутся актуальными еще не один сезон.