Дизайнери цього сезону зробили ставки на знайомі нам силуети, але переосмислили їх у сучасному виконанні, пише Vogue. У центрі уваги опинилися елегантні kitten heels, туфлі з Т-подібним ремінцем, класичні човники й інші моделі, які легко впишуться у повсякденний гардероб.

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Яке трендове взуття варто додати до свого гардероба?

Підбори kitten heels

Для жінок, які постійно перебувають у русі, делікатні підбори стануть ідеальним та практичним варіантом на кожен день. Таке взуття має елегантний вигляд незалежно від того, чи це класичні туфлі в чорному кольорі, чи зі складним декором або фурнітурою.



Актуальне взуття 2026 року / Фото Pinterest

Сліпери

Влітку чи вже восени це взуття чудово поєднається з легкими сукнями чи мішкуватими джинсами. Сліпери гарно пасуватимуть до жакетів, сорочок чи блузок, тому стануть такою собі вдалою альтернативою балеткам.



Модне взуття 2026 року / Фото Pinterest

Туфлі та босоніжки з Т-подібним ремінцем

Красива деталь взуття у вигляді Т-подібного ремінця повернулась в моду цього літа. Це можуть бути босоніжки з відкритим носком, які легко інтегрувати в теплі дні, або ж закриті туфлі, які підійдуть на осінню пору.



Трендове взуття 2026 року / Фото Pinterest

Класичні туфлі-човники

Саме це взуття домінує у взуттєвих трендах багато років. Обирайте для себе класичні шкіряні чи замшеві туфлі, з атласу, в базових кольорах чи яскравих відтінках. Усі варіанти туфель-човників чудово пасуватимуть до трендових образів.



Модне взуття 2026 року / Фото Pinterest

Якщо плануєте оновити взуттєвий гардероб до нового сезону, саме ці пари стануть вдалою інвестицією, оскільки залишатимуться актуальними ще не один сезон.