Ботильоны или сапоги: что выбрать на осень

С наступлением осени вопрос выбора обуви становится особенно актуальным. Ботильоны красиво смотрятся в прохладные дни, однако в этом сезоне дизайнеры делают ставку на более выразительные модели сапог, которые могут стать главным акцентом образа.

Среди трендов осени 2026 года – высокие сапоги, свободные модели в стиле бохо, обувь со шнуровкой и сапоги с анималистическим принтом, пишет Who What Wear.

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Какую обувь выбрать на осень?

Высокие сапоги

Сапоги до колена в этом сезоне уступят место еще более высоким моделям, ведь некоторые из них доходят до бедер. Такие ботфорты хорошо сочетаются с мини-юбками, шортами, платьями или лосинами.

Такие сапоги станут одним из самых заметных трендов осени 2026 года. Можно выбрать для себя практичные модели на плоской подошве или эффектные варианты на каблуках.



Модная обувь на осень / Фото с сайта Who What Wear

Сапоги в стиле бохо

Бохо снова возвращается в моду. Такие модели красиво облегают ногу и особенно эффектно смотрятся из замши. Эту обувь можно сочетать с юбками, платьями, романтичными блузами или даже смелыми образами в стиле бохо.



Стильная обувь на осень / Фото с сайта Who What Wear

Сапоги со шнуровкой

Еще один тренд сезона – сапоги с выразительной шнуровкой, заостренным носком и деталями, напоминающими викторианский стиль. Некоторые модели могут иметь даже корсетную конструкцию или застежки вместо классической шнуровки.

Такая обувь подойдет тем, кто хочет придать образу характер. Носить ее можно с платьями, юбками и повседневной одеждой.



Модная обувь на осень / Фото с сайта Who What Wear

Сапоги с анималистическим принтом

Леопардовый, змеиный, зебровый и крокодиловый принты остаются актуальными осенью 2026 года. В то же время в этом сезоне их предлагают носить несколько сдержаннее, сочетая с базовой одеждой.

Однако, сапоги с таким принтом могут стать главным акцентом образа. Их можно сочетать с джинсами, однотонными платьями и длинными юбками, не перегружая наряд другими деталями.



Стильная обувь на осень / Фото с сайта Who What Wear

Выбор между ботильонами и сапогами зависит от вашего стиля и потребностей. Если хочется сделать образ выразительным – стоит обратить внимание на высокие модели. Однако классические ботильоны остаются практичным вариантом для повседневных образов.