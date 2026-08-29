Серед трендів осені 2026 року – високі чоботи, розслаблені моделі у стилі бохо, взуття зі знурівкою та чоботи з анімалістичним принтом, пише Who What Wear.

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Яке взуття обрати на осінь?

Високі чоботи

Чоботи до коліна цього сезону поступляться місцем ще вищим моделям, бо деякі з них сягають стегон. Такі ботфорти добре поєднуються з мініспідницями, шортами, сукнями чи лосинами.

Такі чоботи стануть одними з найпомітніших трендів осені 2026 року. Можна обрати для себе практичні моделі на пласкій підошві чи ефектні варіанти на підборах.



Модне взуття на осінь / Фото з сайту Who What Wear

Чоботи у стилі бохо

Бохо знову повертається в моду. Такі моделі красиво облягають ногу й особливо ефектно виглядають із замшевого матеріалу. Це взуття можна поєднувати зі спідницями, сукнями, романтичними блузами чи навіть сміливими образами в бохо-стилі.



Стильне взуття на осінь / Фото з сайту Who What Wear

Чоботи зі шнурівкою

Ще один тренд сезону – чоботи з виразною шнурівкою, загостреним носком і деталями, які нагадують вікторіанський стиль. Деяке взуття може мати навіть корсетну конструкцію чи застібки замість класичної шнурівки.

Таке взуття підійде тим, хто хоче додати образу характеру. Носити його можна з сукнями, спідницями та повсякденним одягом.



Модне взуття на осінь / Фото з сайту Who What Wear

Чоботи з анімалістичним принтом

Леопардовий, зміїний, зебровий та крокодилячий принти залишаються актуальними восени 2026 року. Водночас цього сезону їх пропонують носити дещо стриманіше, поєднуючи з базовим одягом.

Проте чоботи з таким принтом можуть стати головним акцентом образу. Їх можна поєднувати з джинсами, однотонними сукнями та довгими спідницями, не перевантажуючи вбрання іншими деталями.



Стильне взуття на осінь / Фото з сайту Who What Wear

Вибір між ботильйонами та чоботами залежить від вашого стилю та потреб. Якщо хочеться зробити образ виразним – варто звертати увагу на високі моделі. Проте класичні ботильйони залишаються практичним варіантом для повсякденних образів.