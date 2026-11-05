Можно ли использовать листья больного дерева в качестве мульчи: простое объяснение

Осенью листья опадают на газон и траву в саду, и многие садоводы не только не убирают их, но и радуются –, ведь это слой естественной мульчи на зиму. Но что делать, если одно из деревьев больное?

Использование листьев деревьев в качестве мульчи для сада – это разумный способ утилизировать опавшие листья на участке. Но не все знают, как поступить, если дерево потенциально больное, пишет Martha Stewart.

Можно ли мульчировать участок листьями с больного дерева?

Листья могут выглядеть безобидно – но если они упали с больного дерева, лучше не добавлять их в мульчу. Листья также являются переносчиками болезней, и после опадения они не исчезают автоматически. Поэтому, если листья измельчить и добавить в мульчу, грибок может впоследствии распространиться в почву.

Некоторые болезни поражают только определенные растения, но их трудно обнаружить, если смотреть только на листья. Однако если вы не уверены, лучше не использовать зараженные листья в саду.

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Стоит учитывать, что некоторые болезни в основном поражают внутреннюю часть дерева и не влияют на то, погибнет ли оно. А вот другие влияют также на листья и внешний вид – например, вертициллезное увядание. С листьями болезнь переносится в почву, а затем поражает землю и растения.

Она может погубить клены, цветки и даже овощи на грядках, поэтому следует быть очень осторожными. Следите за листьями, которые сначала желтеют, а затем становятся коричневыми и увядают всего на нескольких ветках, в то время как остальная часть дерева выглядит нормально.

Измельчение также не делает использование зараженной листвы более безопасным, так же как и компостирование. Хотя иногда компостирование и уничтожает патогены, но при этом куча должна быть достаточно теплой по крайней мере несколько дней. А большинство компостных ям никогда не нагреваются так сильно.