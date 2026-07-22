Несколько капель на литр молока – и мучнистая роса исчезнет: простой способ спасти огурцы

Опытные дачники знают, что молочный спрей способен сдерживать развитие мучнистой росы. Этот натуральный продукт используют уже давно, ведь он действительно эффективен.

Мучнистая роса представляет собой довольно опасную болезнь, поскольку за несколько дней может уничтожить весь урожай, пишет Wprost Dom. Однако прежде чем прибегать к химическим фунгицидам, сначала лучше попробовать молочный спрей.

Если применять его профилактически, есть все шансы предотвратить появление мучнистой росы на листьях огурцов.

Почему в июле огурцы наиболее уязвимы?

Из-за высокой влажности, теплых дней в чередовании с прохладными ночами, а также частых дождей создаются идеальные условия для развития грибковых заболеваний. Мучнистая роса настолько опасна для огурцов, что уже через несколько дней они могут потерять листья и прекратить плодоношение.

Мучнистую росу распознать довольно легко – она проявляется белым налетом на верхней поверхности листьев. Со временем эти пятна могут даже увеличиваться, листья желтеют и сохнут, а растение дает гораздо меньше плодов.



Огурцы уязвимы к мучнистой росе / Фото Pexels

Как молоко защищает огурцы?

Оказывается, опрыскивание молоком может замедлить развитие мучнистой росы, особенно при регулярном применении. Под воздействием света молочные белки и другие соединения образуют на листьях среду, в которой споры грибка прорастают хуже.

Для приготовления молочного спрея понадобится:

1 литр молока (1,5–2% жирности);

9 литров отстоянной или дождевой воды;

2 столовые ложки жидкого калия;

5–10 капель йода Люголя.

Все ингредиенты нужно перемешать и опрыскать листья с обеих сторон. Процедуру следует проводить рано утром или вечером в сухую погоду, повторяя обработку каждые 7–10 дней.

Дополнительно огурцы можно подкармливать удобрениями, содержащими калий, фосфор и микроэлементы для укрепления иммунитета растений.