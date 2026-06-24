Самый простой способ избавиться от муравьев в саду: помогает с первого раза

Большинство дачников сразу же прибегают к инсектицидам при появлении муравейника в саду, однако присутствие муравьев не всегда представляет проблему. Бить тревогу нужно только тогда, когда их колонии нападают на клумбы, ослабляя растения.

Муравьи, хотя и не являются прямыми вредителями посадок, но они активно разводят тлю, поскольку питаются её медвяной росой, пишет Wprost Dom.

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Когда муравьи начинают наносить вред?

На самом деле муравьи — одни из важнейших почвенных организмов. Они способствуют рыхлению почвы и участвуют в распространении семян многих видов растений.

Именно поэтому не нужно уничтожать муравейник, если он расположен где-то под живой изгородью или далеко в саду. Но если колония муравьев разрослась на огороде, клумбе или газоне, то в таком случае лучше от них избавиться, чтобы не потерять растения.

Сами по себе муравьи не наносят никакого вреда плодам или листьям, но самая большая проблема заключается в их "дружбе" с тлями. Насекомые защищают вредителей от их естественных врагов, буквально переносят их на молодые побеги ради сладкой росы, которую те выделяют.



Муравьи наносят вред только большими колониями / Фото Pexels

Что помогает отпугнуть муравьев?

Естественные методы отпугивания имеют смысл только для того, чтобы отогнать муравьев с территории, а не уничтожить их. Муравьи очень не любят интенсивные запахи, содержащиеся в эфирных маслах. Даже для людей в некоторых случаях они довольно резкие.

Для отпугивания насекомых на участках можно использовать эфирное масло:

Мяты;

Лаванды;

полыни;

майорана;

Корицы;

Уксус.

Впрочем, в большинстве случаев муравьи лишь меняют свой маршрут, а вся колония остается активной. Сердцем муравейника является королева, которая отвечает за откладку яиц, поэтому уничтожение муравейника должно привести к полному перемещению гнезда.

Решить проблему способны препараты-приманки с замедленным высвобождением. Муравьи самостоятельно занесут вещество в гнездо, передавая его королеве и личинкам. Только в этом случае колония, которая могла бы способствовать уничтожению овощей или цветов, будет ликвидирована.

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Сначала стоит начать с использования резких запахов, а уже потом переходить к неинвазивным методам, когда сад действительно страдает от большого количества муравьев.