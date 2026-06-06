Как вывести муравьев из дома без химии: помогут простые лайфхаки

В садовых центрах продаются различные химические средства против муравьев, однако есть и другие практические методы, которые помогают легко устранить проблему. Речь идет о самодельных и натуральных репеллентах, которые отпугивают вредителей.

Муравьи переносят на своих лапках патогены, поэтому могут заразить пищу, пишет Deccoria. Именно в июне они чаще всего пробираются в помещение в поисках пищи и жилья.

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Если хоть один муравей найдет на кухне еду, то впоследствии приведет за собой еще десятки других насекомых, поэтому нужно быстро действовать, чтобы прогнать их из своего дома.

Какие есть эффективные методы против муравьев?

Спиртовой уксус против муравьев

Уксус довольно часто отпугивает муравьев. Нужно его лишь развести с водой в одинаковом соотношении и опрыскать раствором тропы, которыми ходят насекомые. Уксусом также можно опрыскать дверные рамы или окна.

Эфирные масла против насекомых

Некоторые растения выделяют определенные ароматы, которые раздражают муравьев. К таким запахам входит мята, лаванда и гвоздика. Следует лишь несколько капель масла капнуть на ватный диск и разложить муравьиными тропами. Также несколько капель эфирного масла можно смешать с литром воды и опрыскать эти участки.

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Кухонные специи для кухни

Корица и перец чили прекрасно отпугивают муравьев из-за интенсивного запаха. Можно только посыпать эти специи вдоль муравьиных путей: пороги, вдоль шкафов и оконных рам.



Муравьев из дома легко вывести / Фото Pexels

Кофейная гуща

Гуща обеспечивает замечательный физический и запаховой барьер. Нужно лишь рассыпать влажную гущу в том месте, где больше всего муравьев. Через некоторое время они исчезнут.

Как отпугнуть муравьев из сада?

Вывести муравьев из сада можно благодаря пищевой соде и разрыхлителю. Сода считается самым известным домашним средством против муравьев. Бикарбонат натрия вреден для насекомых, потому что нарушает их внутренние процессы в организме.

Чаще всего соду смешивают с сахарной пудрой в одинаковом соотношении. Такая сладкая приманка привлекает муравьев. Смесь нужно насыпать в небольшие емкости, возле муравьиных троп, в щелях и рядом с горшками. Важно только не сыпать соду по всей клумбе, поскольку избыток натрия может ухудшить состояние почвы и повредить молодым растениям.