Как избавиться от мышей и крыс: простой трюк с салфеткой

С наступлением холодов мыши и крысы ищут места, где можно укрыться от непогоды и перезимовать в тепле. Из-за этого грызуны нередко проникают в частные дома, сараи и чердаки.

Чтобы не допустить появления незваных гостей, люди используют ловушки, ультразвуковые отпугиватели и средства с резкими запахами, пишет Express. В то же время существует еще один простой способ, который может помочь отпугнуть вредителей.

Как отпугнуть мышей и крыс с помощью салфетки?

Осенью риск появления грызунов в доме возрастает, поскольку они ищут укрытие и источники пищи. Одним из дополнительных средств для отпугивания мышей и крыс могут стать салфетки для сушильной машины.

Их используют для смягчения тканей во время сушки, а характерный аромат может быть неприятен для грызунов.

Мыши и крысы в значительной степени полагаются на обоняние, когда ищут пищу и ориентируются в окружающей среде. Поэтому сильные искусственные ароматы потенциально могут отпугивать их от определенных мест.



Простой способ избавиться от мышей в доме / Фото Pexels

Именно запах салфеток для сушильной машины способен сделать отдельные участки менее привлекательными для вредителей, хотя эффективность такого метода не гарантирована.

Чтобы воспользоваться этой уловкой, салфетки рекомендуется разложить в местах, где грызуны могут прятаться или передвигаться. В частности, их можно положить в глубине шкафов, возле щелей вдоль плинтусов и за большой бытовой техникой, например, стиральной машиной. Если на территории есть чердак или сарай, можно разместить салфетки и там.

Специалисты советуют регулярно заменять их, примерно раз в неделю или раньше, если аромат заметно ослабнет. В то же время важно понимать, что салфетки не гарантируют полного исчезновения грызунов и не обеспечивают длительной защиты дома.

Их следует рассматривать лишь как дополнительное средство профилактики, особенно в осенний период, когда мыши и крысы ищут место для зимовки.

Однако самого неприятного для мышей запаха может быть недостаточно, поэтому стоит позаботиться и о других мерах. Прежде всего, продукты следует хранить в герметичных контейнерах или плотно закрытых упаковках. Это особенно касается круп и других сухих продуктов, запах которых может привлекать вредителей.

Также необходимо осмотреть дом и найти возможные пути проникновения грызунов. Особое внимание следует уделить щелям возле плинтусов, труб и других мест, через которые мыши могут попасть внутрь. Небольшие отверстия можно закрыть стальной ватой, чтобы затруднить доступ вредителей в жилище.